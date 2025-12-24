La paradoja del aspartamo, el 'edulcorante cero' de moda: reduce un 20% la grasa pero afecta al corazón y cerebro

El aspartamo se emplea en ocasiones en los yogures 'cero calorías'. Gtres.

El edulcorante aspartamo reduce la grasa corporal, pero "podría ser nocivo para el corazón y el cerebro". Así lo afirma un estudio realizado con ratones por el centro de investigación CIC biomaGUNE y el Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa.

Esa investigación, llevada a cabo por la investigadora Irati Aiestaran, bajo la dirección de los profesores Ikerbasque Jesús Ruiz Cabello de CIC biomaGUNE e Ian J. Holt del IIS Biogipuzkoa, ha evaluado los efectos del consumo de aspartamo a largo plazo en ratones.

Los roedores fueron expuestos durante un año a una dosis equivalente a una sexta parte de la ingesta diaria máxima recomendada para los seres humanos.

A lo largo del estudio han concluido que "efectivamente el aspartamo reduce los depósitos de grasa (en un 20%) en los ratones, pero lo hace a costa de una hipertrofia cardíaca leve y una disminución de su rendimiento cognitivo".

Estos hallazgos indican que, "si bien este edulcorante puede ayudar a lograr la pérdida de peso en ratones, esto va acompañado de cambios fisiopatológicos en el corazón y posiblemente en el cerebro", añaden.

La dosis diaria de aspartamo utilizada en el estudio ha sido en unidades de equivalencia en humanos de siete miligramos por cada kilo de peso corporal.

El estudio demuestra que la exposición prolongada a edulcorantes artificiales "puede tener un impacto perjudicial en la función de los órganos, incluso a dosis bajas, lo que sugiere que las directrices de consumo actuales deben ser revisadas críticamente".

Este estudio, en el que se han estudiado por primera vez los efectos de la ingesta de aspartamo durante todo un año, contribuye a "subsanar importantes lagunas de conocimiento sobre las consecuencias del consumo a largo plazo".

El estudio "proporciona información crucial sobre los efectos crónicos derivados de niveles de ingesta alcanzables a través de una dieta habitual", han destacado los investigadores de CIC biomaGUNE y del IIS Biogipuzkoa.

Las mismas fuentes señalan que en esta investigación han observado "efectos que no se habían descrito hasta ahora, seguramente por la dificultad y la duración del estudio".