Mònica Bulló, experta en salud metabólica: "Tomar alimentos de bajo índice glucémico reduce el riesgo de alzhéimer"

Priorizar el consumo de alimentos con bajo índice glucémico, como fruta o cereales integrales, puede reducir el riesgo de padecer alzhéimer y otros tipos de demencia, según un estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV).

La edad es uno de los principales factores de riesgo de sufrir demencia. Sin embargo, mantener unos hábitos de vida saludables es esencial para reducir el deterioro cognitivo y favorecer un envejecimiento saludable.

Una alimentación equilibrada es especialmente importante, según esta investigación publicada en la revista científica International Journal of Epidemiology. Los carbohidratos son el componente mayoritario de la dieta y representan aproximadamente el 55 % de la energía total que consumimos.

"Debido a su papel en el metabolismo de la glucosa y la insulina, tanto la cantidad como la calidad de los carbohidratos ingeridos influyen de forma significativa en la salud metabólica y en el riesgo de enfermedades relacionadas, como el alzhéimer”, señala el estudio.

Los investigadores analizaron datos de más de 200.000 adultos del Reino Unido que no tenían demencia cuando empezó el seguimiento. A través de cuestionarios sobre su alimentación, evaluaron el índice y la carga glucémica de la dieta de cada participante y, tras un seguimiento medio de 13,25 años, comprobaron que 2.362 personas desarrollaron demencias.

Los resultados demostraron que el consumo de alimentos de menor índice glucémico se asocia a un menor riesgo de desarrollar demencias, mientras que valores más elevados incrementan su riesgo.

Concretamente, las dietas con un índice glucémico bajo a moderado se relacionaron con una reducción del 16 % del riesgo de padecer alzhéimer, mientras que valores más altos se relacionaron con un incremento del 14 %.

“Estos resultados indican que el seguimiento de una alimentación rica con alimentos de índice glucémico bajo, como la fruta, las legumbres o los cereales integrales, podría disminuir el riesgo de deterioro cognitivo, alzhéimer y otros tipos de demencia”, explica la investigadora que ha liderado el estudio, Mònica Bulló.