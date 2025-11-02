Ni merluza ni salmón: el nuevo pescado bajo en grasas, rico en omega 3 y más seguro de consumir que llega a España

Las claves nuevo Generado con IA El hirame de Corea es un rodaballo premium que se cría en la isla de Jeju, Corea del Sur, y es conocido por su bajo contenido calórico y alto nivel de proteínas. Este pescado es rico en Omega-3, vitamina D y fósforo, lo que lo convierte en un superalimento que ayuda a prevenir osteoporosis y mantener la elasticidad de la piel. El hirame se produce de manera sostenible y ya se exporta a varios países, siendo Japón su principal mercado para sushi y sashimi.

El hirame de Corea llega a España. Se trata de un rodaballo premium, apto para consumir crudo y con mucha carne, que se cría en el agua de mar del lecho volcánico de la isla de Jeju, en Corea del Sur: un agua rica en minerales y con temperatura constante de 17 a 18ºC. Su principal mercado es Japón.

El hirame de Corea es un producto fácil de consumir y tiene una carne firme pero tierna. Entre sus características principales destaca que es bajo en calorías (103kcal por 100 gramos) y alto en proteínas de alta absorción, con aminoácidos esenciales equilibrados, idóneo para un estilo de vida activo.

Asimismo, es rico en Omega-3 y en vitamina D natural, que ayuda a prevenir la osteoporosis y fortalecer la inmunidad. Sus componentes de colágeno y antioxidantes ayudan a mantener la salud y elasticidad de la piel, y contiene nutrientes recomendados por la Asociación Europea de Nutrición, informa Friusa, la importadora.

Entre sus minerales, resalta el alto contenido en fósforo, muy popular entre los pescados y que cumple un papel relevante en el desarrollo, la conservación y la reparación de células y tejidos. Como plus, también ayuda al cuerpo a producir ATP, una molécula que facilita el almacenamiento de energía.

En menos proporción, este pescado ofrece aportes de magnesio, yodo, selenio, potasio y sodio, los cuales, sumados a todo lo anterior, convierten al rodaballo en un 'superalimento'.

Producido con métodos respetuosos con el medio ambiente, que cumplen con los estándares de pescado sostenible de la Unión Europea, el hirame de Corea es un producto eco-friendly y una especie importante en la acuicultura, por su resistencia a enfermedades y alta tasa de crecimiento.

El producto ya se exporta a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China, Hong Kong, Singapur, Malasia y Japón, el país donde más se consume, y donde se utiliza, principalmente, para sushi y sashimi.

La isla de Jeju, donde se cría el hirame o rodaballo de Corea, es una de las islas más bellas del país, seleccionada Área de Preservación de la Biodiversidad en 2002; Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad, designado por la UNESCO en 2007, y miembro de los Geoparques Mundiales en 2010, por su entorno ecológico.

Considerada como la joya desconocida de Corea del Sur, en 2011 Jeju fue escogida como una de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza. Destaca por su imponente sistema de tubos de lava que creó la erupción de Geomunoreum hace unos 200.000 años.

Entre sus tuberías lávicas más importantes se encuentra el de Manjanggul, que se extiende a lo largo de casi nueve kilómetros y alcanza hasta 30 metros de altura y 23 metros de ancho.

Cuando llega el mes de octubre, decenas de mujeres se meten en el mar y se sumergen hasta 10 metros sin utilizar oxígeno para conseguir alimento de las profundidades. Las haenyeo (mujeres del mar) tienen más de 60 años en su mayoría y son capaces de aguantar la respiración más de dos minutos.