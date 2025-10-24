Irene Bretón, endocrina: "El yogur, al estar fermentado, permite que los nutrientes de la comida se absorban mejor"

Expertos han coincidido en resaltar los altos valores nutricionales del yogur, un alimento que se suele tomar un máximo de una vez a la semana en los comedores escolares y sobre el que un informe apuesta por aumentar la frecuencia de su consumo en los centros educativos.



Ha sido en una jornada "Yogur y alimentación saludable en la infancia, una responsabilidad compartida", organizada por la Agencia EFE con la colaboración de la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY), en la que han participado expertos y autoridades.



Entre ellos, la directora general del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Marina Pollán; la directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Ana López-Santacruz; la coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Irene Bretón; y el presidente de la AEFY, Antoni Bandrés.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de nutrición y alimentación de la población infantil, el director de PI salud, Santiago Cervera, ha elaborado una nota técnica que analiza las evidencias científicas que existen sobre los beneficios del yogur en la dieta de los escolares.



El documento resalta los macronutrientes, con proteína de alto valor biológico y los micronutrientes, como el calcio, el magnesio, vitaminas y los cultivos vivos, que son la base del fermento del yogur. Y está demostrado, señala el informe, que ayuda a prevenir la obesidad, mejora la salud ósea, tiene un impacto en la salud digestiva así como en la microbiota.



En casa lo consume a diario el 56 % de los niños, mientras que en el colegio, como máximo, los estudiantes lo reciben entre 0 y una vez a la semana: el 32,8 % no lo recibe nunca en el entorno escolar. Y ello a pesar del problema de la obesidad en España y de la prevalencia del déficit de la vitamina D en la población infantil, que señala la nota técnica presentada.



Por todo ello, el documento defiende, entre otras cosas, una mayor presencia del yogur en los comedores escolares. La directora ejecutiva de la AESAN ha recordado que el 36,1 % de los niños y niñas en España de entre 6 y 9 años tiene exceso de peso, y que el entorno escolar es clave para estimular patrones saludables.



En este sentido, López-Santacruz ha hecho hincapié en que el yogur ayuda a la prevención de distintas enfermedades tras lo que ha resaltado que la recomendación dietética de la AESAN es el consumo de leche y productos lácteos un máximo de tres raciones diarias, sin azúcares añadidos.



Por su parte, Irene Bretón, de la SEEN y miembro del Comité Científico de AESAN, ha insistido en que el yogur, al estar fermentado, permite que los nutrientes se absorban mejor, entre otras propiedades.

De ahí que haya considerado que es muy importante informar al entorno educativo y a las familias de los beneficios de este alimento, y ha opinado que no puede ser que la normativa española lo considere dentro de la categoría de "otros postres" con una frecuencia de 0 a 1 a la semana en los menús escolares.



Por su parte, la directora general del Instituto de Salud Carlos III ha subrayado que es en la infancia cuando se aprenden los hábitos saludables y los niños pueden ser agentes de prevención, ya que el comedor escolar es un lugar de aprendizaje.



El presidente de AEFY ha apostado por garantizar que el yogur siga siendo "un aliado" para la nutrición saludable en la infancia, ya que, además, es "muy asequible" y contribuye a reducir la desigualdad en la alimentación en los colectivos más desfavorecidos.