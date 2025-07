Luis Zamora arrasa con su receta de tortilla de patata ideal para adelgazar: "Rápida, ligera y saludable"

La tortilla de patata es todo un clásico en la gastronomía española, siendo sus ingredientes fáciles de adquirir a un bajo precio. La forma de prepararla puede variar significativamente entre comunidades, e incluso entre provincias, pero sus bases suelen ser similares: patata, huevo, aceite y, dependiendo de gustos, cebolla. En este último punto no entraremos, dada su conocida polémica, sino que nos centraremos en la forma de preparar la patata: ¿frita o cocida?

Recientemente, el conocido nutricionista Luis Zamora acudió al programa de Y ahora Sonsoles donde quiso explicar una forma práctica, rápida y saludable de preparar una tortilla de patata, en este caso sin necesidad de freír la patata, y basándose en el uso del microondas para mejorar la calidad nutricional de este plato típico.

Tortilla de patatas al microondas: estos son sus beneficios

En este caso, Zamora empieza su intervención comentando la preparación habitual de la tortilla de patata: pelar y trocear la patata, y añadirle un poco de aceite y sal, pero con unas sutiles diferencias: "coges la patatita, la pelas, la picas, le echas la sal, el aceite, lo cubrimos con film transparente, lo pinchamos, lo metemos 15 minutitos para que se vaya haciendo la patata en el micro".

En este punto, Zamora insiste en la técnica culinaria: el uso del microondas durante 15 minutos, donde dejamos la patata troceada, que acabará cocida y no frita. Posteriormente, se junta con los huevos ya batidos, y la cuajamos ya en la sartén.

Como explica el nutricionista, usar patata cocida en lugar de patata frita otorga diversos beneficios a este plato: menor contenido calórico, menor contenido de grasas y en especial grasas saturadas, menor índice glucémico, y nulo contenido de acrilamida. En definitiva, la patata cocida conservaría las propiedades originales de la patata, sin añadir los perjuicios de la fritura (tanto a nivel calórico como por compuestos nocivos, como la acrilamida).

Al usar patata cocida en lugar de frita, usamos menos aceite, se preservan mejor los nutrientes, y la textura del plato final es diferente. La cocción corta en microondas retiene mejor el potasio, vitamina C y almidón resistente naturalmente presente en la patata, algo que se pierde en las frituras de larga duración. Además, respecto a la acrilamida, recordemos que al no realizar una fritura no se generará este compuesto nocivo que se ha relacionado con un mayor riesgo cardiovascular. Asimismo, este tipo de tortilla cocida y no frita da más versatilidad para su consumo por parte de todo tipo de población, incluyendo aquellas personas con diagnóstico de sobrepeso, dislipemia, hipertensión o diabetes.

Por otro lado, si queremos rizar el rizo y hacer más saludable si cabe este plato, una opción sería promover la producción de almidón resistente. Tras finalizar la preparación de la tortilla, si la dejamos enfriar y luego la recalentamos (idealmente tras el paso de al menos 12 horas), parte de su almidón se transforma en almidón resistente, un conocido prebiótico beneficioso para nuestra microbiota intestinal. Este tipo de almidón es una fibra fermentable, la cual ha demostrado colaborar en la salud digestiva y metabólica al reducir la secreción de insulina y potenciar la saciedad.

Finalmente, cabe recordar que este tipo de tortilla saludable también puede acompañarse de ingredientes adicionales que potencien su densidad nutricional: verduras como cebolla, calabacín o espinaca, ricas en fibra, antioxidantes y fitoquímicos antiinflamatorios. Además, el uso de huevos de calidad y aceite de oliva virgen extra le dará un plus final a nuestra preparación.