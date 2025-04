El endocrino Alejandro Sanz advierte a España: "No está claro que tomando muchas proteínas consigamos más músculo"

Las personas en España no le dan a su alimentación la importancia que realmente tiene. Todos asociamos comer bien con estar en una forma considerada socialmente como buena. Lo que se suele decir como estar de buen ver. Sin embargo, tener una dieta sana y equilibrada es enormemente importante, ya que nos ahorrará en el futuro innumerables problemas de salud.

Comer bien es fundamental, por ejemplo, para que nuestro estómago y nuestro intestino no sufran. Pero también para que nuestros riñones trabajen eficazmente. Y a su vez también es vital para no sufrir problemas de corazón por culpa de la acumulación de grasas. Por ello, llevar diariamente una buena dieta no solo sirve para estar delgado o en forma, sino que eso solo es la punta del iceberg.

Sin embargo, comer bien no lo es todo. Es una buena parte del camino, pero hay que acompañarlo de otros pilares también necesarios. Uno de ellos es descansar bien y el otro incorporar algo de ejercicio físico. Y en función de nuestras metas y de nuestros objetivos aumentar esa carga deportiva tanto como queramos y podamos aguantar.

No obstante, hay algunas personas que con eso del ejercicio se castigan más de lo que deberían. Son, por ejemplo, aquellos que quieren crecer rápidamente y que buscan que sus músculos aumenten de tamaño. Para ello, siguen con frecuencia algunas dietas muy ricas en proteínas. Sin embargo, no está del todo demostrado que eso sea necesario.

Es lo que afirman y lo que piensan algunos expertos como Alejandro Sanz, doctor y endocrino especializado que reflexiona sobre la relación entre comer muchas proteínas y ganar músculo, en declaraciones recogidas por Men's Health. Además, aprovecha su exposición para desterrar algunos mitos que circulan en torno a estas creencias.

¿Es bueno tomar muchas proteínas para ganar músculo?

Hay muchas personas que consideran que esta pregunta sólo tiene una respuesta. Y que es afirmativa. Sin embargo, la realidad es que tiene muchos matices y que buena parte de ellos inclinan más la resolución del enigma hacia el no en lugar de hacia el sí.

Una parte muy importante del debate es la que gira en torno a los batidos de proteínas, indispensables para muchas personas que se machacan de lo lindo en el gimnasio, pero que se consideran contraproducentes para muchos expertos, ya que no son del todo necesarios para ganar músculo.

La regla dice que la proteína en polvo solo debe tomarse cuando necesitemos un aporte rápido de proteína para llegar a nuestros requerimientos diarios. Por lo tanto, lo que debemos hacer es aumentar la ingesta de proteínas en nuestra dieta para evitar estos suplementos.

Estos batidos no solo se pueden convertir en algo perjudicial para nosotros, sino también en un golpe para nuestra economía ya que son realmente caros. Alejandro Sanz, endocrino del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y especialista en nutrición deportiva, asegura que no está clara la relación entre tomar muchas proteínas y ganar más músculo.

"Es un tema controvertido", comienza diciendo en una entrevista concedida a la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares. "No está claro que ingiriendo grandes cantidades de proteínas consigamos más músculo".

Este experto considera que la clave está en cómo se compone nuestro organismo. "Nuestro metabolismo es capaz de utilizar los nutrientes que ingerimos, pero los sobrantes se almacenan en forma de grasas". Y advierte que es ahí donde viene el principal problema. "Esta grasa puede ser beneficiosa si está en la piel, de forma que nos servirá de almohadillado y de cubierta protectora contra el frío. Pero si esta grasa se almacena en el abdomen, produce resistencia a la insulina con dislipemia, riesgo de diabetes, hipertensión arterial...".

De esta forma, Alejandro Sanz explica cómo la ingesta de un extra de proteínas puede terminar traduciéndose en problemas de salud graves. Muchos entrenadores personales y expertos en nutrición recomiendan consumir entre uno y dos gramos de proteína por cada kilo de peso corporal.

Está demostrado que los músculos crecen con la proteína, pero también mediante otros factores como las grasas saludables, los hidratos de carbono, el descanso o la falta de estrés. Por ello este experto asegura que es absurdo centrarse sólo en las proteínas. Además, no todos los organismos reaccionan igual, por lo que los comportamientos que a unas personas les van bien puede que a otras no.