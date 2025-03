Esther Gómez, enfermera: "Es mejor tomar limonada alcalina en España cuando tienes gastroenteritis"

Atravesar una gastroenteritis no se considera peligroso para la mayoría de la población, pero sus síntomas son, sin duda, muy desagradables. Lo más frecuente es experimentar vómitos o náuseas y diarrea, que pueden estar acompañados por molestos calambres en el abdomen o, incluso, algo de fiebre. El mayor riesgo que presenta este tipo de infección es la deshidratación que puede resultar por los vómitos y la diarrea.

Si bien existen productos específicos para evitar esta deshidratación, en España la hemos combatido desde hace décadas con otro que ha resultado no ser tan apropiado. Seguro que cuando has tenido una infección de este tipo te han recomendado beber Aquarius o algún otro refresco similar. En algunas ocasiones es el mismo médico quien lo recomienda, sin embargo, en los últimos años los expertos están pidiendo que utilicemos otras alternativas.

La última en sumarse a esta advertencia es la enfermera y divulgadora Esther Gómez, que ha intervenido recientemente en el podcast Animales humanos. "¿Qué es lo que pasa cuando tenemos gastroenteritis? Si se acompaña por abajo y por arriba, nos deshidratamos. Lo que necesitamos en este caso es agua y electrolitos", señala la experta. Precisamente, el Aquarius se promociona como una bebida isotónica.

"Y tú me dirás: 'vale, Esther, pero el Aquarius tiene agua y electrolitos'. Sí, pero también tiene mucho azúcar", advierte la enfermera. "Porque realmente es una bebida para deportistas, es para una persona que ha hecho una actividad muy elevada, que ha gastado mucha energía y muchos electrolitos y que ha sudado y que, por lo tanto, ha perdido agua". Es decir, son situaciones completamente diferentes.

El consumo de refrescos azucarados con normalidad se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero este no es el único aspecto por el que Gómez recomienda evitar el Aquarius cuando padecemos una gastroenteritis. "¿Qué es lo que pasa cuando pones esa cantidad de azúcar? Que realmente empeora por una cuestión osmótica la diarrea que tienes en ese momento", afirma la experta.

Es decir, que desde un punto de vista químico el azúcar trabaja en contra de detener esa diarrea. "Y luego la gente que dice 'no, pero me he tomado el Aquarius y me he curado'. No, te ibas a curar igual", sostiene Gómez. Las gastroenteritis suelen producirse por la infección de un virus y, en estos casos, lo único que se puede hacer es atenuar los síntomas. Al final, es el propio sistema inmunitario el que termina con la enfermedad.

Pero, ¡ojo! porque esta enfermera advierte que existe una alternativa saludable al Aquarius que consigue evitar la deshidratación y que puede prepararse con ingredientes que todos tenemos en nuestras casas. "Lo mejor, mucho más sano, mucho más barato, mucho más maravilloso, es la limonada alcalina", anuncia la experta. La limonada alcalina es una bebida sencilla de preparar, que no lleva azúcar y es capaz de reponer nuestros minerales.

"Es mucho más sencilla, como un suero oral que te preparas en casa. Es un litro de agua con un poquito de bicarbonato, un poquito de sal y un poquito de zumo de limón. Esta es una de las pocas cosas que oyes por ahí que sí que tiene evidencia científica", asegura la enfermera. Todos estos ingredientes son capaces de aportar sales minerales y vitaminas que, junto con el agua, pueden prevenir la deshidratación.

En la mayoría de las ocasiones, el contagio de la gastroenteritis se produce por el contacto con una persona infectada o por el consumo de alimentos contaminados. Los síntomas pueden empezar a aparecer entre uno y tres días después de contraer la infección, tal y como explica la página de la Clínica Mayo. Los síntomas, por su parte, suelen durar uno o dos días, pero pueden llegar hasta los 14 días.

"Si tienes buena salud, probablemente te recuperarás sin complicaciones. Sin embargo, la gastroenteritis viral puede ser mortal en el caso de bebés, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario comprometido", detalla la página de la Clínica Mayo.