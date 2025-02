Aurelio Rojas, cardiólogo: "El cacao rico en flavonoides en España mejora la función de las células madre"

Numerosas investigaciones en los últimos años han señalado al chocolate como uno de los alimentos más beneficiosos para la salud en España y en todo el mundo, especialmente para el corazón. Uno de los estudios más recientes, publicado en la revista European Heart Journal y señalado por la Fundación Española del Corazón, concluyó que el consumo moderado de chocolate contribuye a reducir la presión arterial y en consecuencia, disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Algo que también han señalado otros estudios como el realizado por la Universidad Complutense de Madrid, en el que se sugieren que el consumo diario de chocolate rico en cacao y polifenoles es una buena elección para reducir, al menos parcialmente, el riesgo cardiovascular.

Pero sus beneficios no terminan ahí. Otro estudio, realizado por la Universidad de California y publicado en el Journal of the American College of Cardiology, reveló que el consumo diario de flavonoides, compuestos presentes en el cacao, puede incluso duplicar el número de células angiogénicas circulantes (CAC) en la sangre. Estas células desempeñan un papel clave en la reparación y mantenimiento de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Eso sí, los beneficios del cacao deben ir siempre acompañados de una alimentación equilibrada y variada, así como de la práctica regular de ejercicio físico. Sobre este tema ha hablado recientemente el cardiólogo Aurelio Rojas a través de su cuenta de Instagram, donde ha afirmado que el consumo de cacao con alto contenido en flavonoides "duplica la cantidad de células madre en la circulación", según sus propias palabras. El especialista destaca que él mismo opta por consumir cacao en polvo 100% natural y sin aditivos para obtener estos beneficios.

Beneficios del chocolate para la salud

El consumo de cacao no solo está relacionado con la mejora de la salud cardiovascular, sino que también podría desempeñar un papel clave en otros procesos fisiológicos. Según el cardiólogo Aurelio Rojas, "parece que cada vez hay más evidencia muy contundente" que indica que el cacao puede estimular la producción de células madre en la médula ósea.

Este mecanismo resulta especialmente relevante en individuos que realizan actividad física intensa, padecen fatiga crónica o buscan fortalecer su sistema inmunológico. "Las personas que toman cacao a diario, su médula ósea es capaz de producir mayor cantidad de células madre", señala el especialista. La presencia de flavonoides en el cacao contribuye a la regeneración celular y a la reparación de tejidos, lo que podría tener implicaciones en la prevención del envejecimiento y en la mejora de la recuperación muscular.

Además, estudios realizados en la Universidad de California, Davis, han descubierto esas procianidinas presentes en el cacao que poseen efectos antiangiogénicos, lo que significa que podrían contribuir a la prevención de enfermedades graves como el cáncer, la ceguera relacionada con la edad y las úlceras diabéticas. Por su parte, investigadores de la Universidad de California, San Francisco, han demostrado que el cacao rico en flavonoides mejora la función de las células madre y la salud de los vasos sanguíneos. Como explica Rojas, "bebiendo cacao con alto contenido de flavonoides, se duplica la cantidad de células madre en tu circulación".

Asimismo, los compuestos bioactivos del cacao han sido objeto de múltiples investigaciones que sugieren su capacidad para modular la inflamación y el estrés oxidativo, dos factores clave en el desarrollo de enfermedades crónicas. Rojas destaca que esto puede ser especialmente beneficioso para quienes "hacen mucho deporte, están cansados, fatigados o quieren mejorar su sistema inmune". No obstante, insiste en que para obtener estos beneficios es fundamental optar por cacao puro y sin aditivos, ya que los productos ultraprocesados con alto contenido de azúcar y grasas añadidas pueden contrarrestar sus efectos positivos.

Cuánto cacao se recomienda al día

El cacao es una fuente rica en compuestos bioactivos que pueden tener un impacto positivo en la salud. Contiene entre un 4% y un 8% de taninos, compuestos fenólicos con propiedades antioxidantes, además de un 1,4% de componentes estimulantes como la teobromina y la cafeína. Durante su fermentación y tostado, el cacao desarrolla más de 400 compuestos volátiles que le otorgan su característico aroma y sabor.

Entre los polifenoles más abundantes en el cacao destacan las catequinas, epicatequinas, antocianidinas y procianidinas, junto con otros compuestos como los fitoesteroles. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) también ha reconocido los beneficios de los flavonoles del cacao, señalando que contribuyen a la elasticidad de los vasos sanguíneos y a un flujo sanguíneo normal. Para obtener estos efectos, se recomienda un consumo diario de al menos 200 mg de flavonoles, lo que equivale a unos 2,5 gramos de cacao en polvo rico en flavonoles o 10 gramos de chocolate negro con alto contenido en cacao.

En cuanto al valor calórico, el chocolate negro, pese a sus beneficios, tiene un aporte energético elevado debido a su contenido en grasas y azúcares. En promedio, aporta unas 543 calorías por cada 100 gramos, con un contenido en carbohidratos del 47-65%, la mayoría en forma de azúcares. Por esta razón, se recomienda un consumo moderado, entre 10 y 20 gramos al día (equivalente a 1-2 onzas).

El chocolate con un porcentaje de cacao superior al 70% puede incluirse dentro de una alimentación saludable, según los expertos en nutrición, si se consume ocasionalmente y en porciones adecuadas. En este sentido, un consumo controlado de chocolate negro puede aportar beneficios antioxidantes sin comprometer el equilibrio nutricional.