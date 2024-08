El nutricionista Pablo Ojeda avisa de que tomas mal el zumo: así engorda menos

Los zumos de fruta nos vuelven locos, pero en estos días calurosos del verano entran especialmente bien. Hace unos años estaban considerados como un alimento muy saludable y no había desayuno en España que no llevase uno de estos. Por desgracia, en los últimos años, los expertos han explicado que no son tan buenos como creíamos y muchos de nosotros hemos optado por evitarlos a toda costa.

Ahora bien, el nutricionista Pablo Ojeda ha explicado en el programa Más vale tarde de La Sexta que el zumo de fruta "no es el demonio" y que se pueden tomar hasta dos a la semana. El problema de los zumos de fruta, como el de naranja, nos dejamos toda la pulpa, o buena parte de ella. En esta zona de la fruta es donde se encuentra la fibra, uno de los componentes más importantes con los que cuenta la fruta.

"La fibra hace que la energía se libere lentamente", explica Ojeda. "Nos da más saciedad, tiras más durante el día... Tenemos que darnos cuenta de que cuando me hago un zumo de naranja, necesito tres. Pero, como me tome tres naranjas enteras seguidas, estoy hasta aquí". Esto sucede porque la fibra de las frutas tiene la capacidad de llenarnos más y hace más complicado que hagamos un sobreconsumo de alimentos.

Según Ojeda, un par de zumos a la semana, si hacemos deporte y llevamos un estilo de vida saludable, no suponen ningún riesgo para la salud. Además, el experto ha mostrado en su programa cómo se debe hacer un zumo de frutas para que sea bien hidratante. En un recipiente añade trozos de sandía y unos cuantos gajos de naranja completos y después los bate con una batidora durante tres segundos.

"El 94% de la sandía está formado por agua", según Ojeda, y gracias a los gajos completos de la naranja queda fibra. Además, la batirlo durante poco tiempo quedan pequeños trozos que podemos masticar. "La cuestión es encontrar la mejor aplicación dentro de que sea un zumo", apunta.