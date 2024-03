Adiós al zumo de naranja natural en España: por qué los médicos piden dejar de tomarlo de inmediato

El consumo de zumos de frutas -naturales o industriales- y bebidas azucaradas como los refrescos en España sigue siendo más elevado de lo que recomiendan las guías nutricionales. Si bien es cierto que algunas siguen hablando del zumo de frutas como sinónimo de la fruta entera, sabemos que no son lo mismo.

Estudios previos han sugerido que tanto los zumos como los refrescos podían ser perjudiciales a largo plazo. Ahora, un nuevo trabajo que se presentará en las Sesiones Científicas de Epidemiología y Prevención de 2024, a cargo de la Asociación Americana del Corazón (AHA), vuelve a subrayar estos perjuicios. El consumo de estas bebidas azucaradas aumentarían el riesgo de diabetes tipo 2 ya desde la infancia.

Dado que los azúcares intrínsecos de la fruta entera se transforman en azúcares libres al licuarla -más fáciles de absorber y de provocar glucemia, y contribuyentes a la obesidad como los azúcares añadidos- se relacionan con un aumento de peso ya desde la infancia y la adolescencia. Esto perduraría incluso hasta la edad adulta.

[Elimina el zumo de naranja: el aviso de los médicos sobre la popular bebida en España]

Ahora, en este nuevo estudio llevado a cabo por el equipo de Soren Harnois-Leblanc del Departamento de Medicina Poblacional en la Harvard Medical School, se ha determinado que los zumos y refrescos aumentan tanto el riesgo de sobrepeso de diabetes tipo 2 desde muy temprana edad. Estos trastornos metabólicos se tienden a desarrollar de forma conjunta en etapas adultas.

"Si bien estos hallazgos son preliminares, respaldan la evidencia existente sobre la posible relación entre las bebidas con azúcar añadido y el riesgo a largo plazo de desarrollar diabetes tipo 2 en niños. Los pediatras y otros profesionales de la salud deben advertir a los pacientes jóvenes y a sus padres sobre las bebidas azucaradas y los zumos de frutas al mencionar los hábitos alimentarios saludables", afirma.

Según datos de la Asociación Americana del Corazón, casi dos tercios de los niños y adolescentes en los países occidentales consumirían al menos una bebida azucarada al día. La AHA hace hincapié en que el consumo de alimentos con azúcares añadidos en general aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y caries.

Harnois-Leblanc y sus colegas usaron datos del Proyecto Viva, un estudio a largo plazo que comenzó en 1999 con mujeres e hijos del este de Massachusetts. Se analizó la posible relación entre el consumo de bebidas azucaradas, zumos de frutas 100% naturales y el de fruta fresca entera con el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Se calculó el consumo promedio durante la infancia y la adolescencia de casi 500 niños y niñas basándose en registros dietéticos. Se buscaron alteraciones en tres parámetros: resistencia a la insulina, niveles de glucosa en sangre en ayunas, y niveles de HbA1c o hemoglobina glicosilada. Estos marcadores se midieron mediante un único análisis al final de la adolescencia de los participantes, sobre los 17 años.

Así pues, según los resultados del estudio:

- Por cada ración diaria de bebidas azucaradas (240 ml) durante la infancia y la adolescencia se daba un aumento de un 34% de resistencia a la insulina, de 5,6 mg/dl de los niveles de glucosa en ayunas, y del 0,12% de los niveles de HbA1c al final de la adolescencia.

- Beber una ración diaria de zumos de fruta 100% naturales durante la infancia y la adolescencia también se asoció con un aumento del 0,07% en los niveles de HbA1c en la adolescencia tardía en el caso de los niños, y un ligero aumento del 0,02% en el caso de las niñas.

- El consumo de fruta fresca entera durante la infancia y adolescencia fue neutral para el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2: no hubo efectos positivos ni negativos.

Estas relaciones se mantenían a pesar de tener en cuenta otros factores de salud, factores familiares y factores sociales. Estos incluyen el estátus socioeconómico, Índice de Masa Corporal (IMC) de los niños y sus madres, edad de la madre en el momento del nacimiento, antecedentes maternos y paternos de diabetes tipo 1 o 2, calidad general de la dieta y otros comportamientos de estilo de vida.

Para finalizar, este estudio no carece de limitaciones: se trata de un estudio observacional y no un ensayo clínico, por lo que no es posible afirmar que el consumo de bebidas azucaradas y zumos de frutas aumente el riesgo de diabetes tipo 2, aunque sí exista una relación. Además, el número de participantes fue pequeño, lo que podría haber afectado a los datos de asociación.