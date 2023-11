Ordenan la retirada inmediata de estos 3 famosos alimentos del 'súper' en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido en las últimas semanas varias alertas alimentarias. En estos productos se han detectado componentes que han puesto en riesgo su seguridad y, por tanto, a los potenciales consumidores. En concreto, en estos productos han llegado a encontrarse fragmentos metálicos, microorganismos patógenos y también alérgenos que no han sido declarados. Por suerte, estos productos han sido retirados del mercado.

La alerta más reciente se produjo por el helado de vainilla de Bon Gelati, una famosa marca que comercializan los supermercados LIDL. En este sentido, la Aesan recibió una alerta de las autoridades sanitarias de Alemania a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) en la que se advertía de la presencia de restos metálicos en los helados y pedían que fueran retirados de los lineales y que los consumidores fueran advertidos para que no los tomaran si los tenían en casa.

"Como medida de precaución, el proveedor LIDL Stiftung & Co. KG. solicita la devolución del helado 'Bon Gelati Bourbon Vainilla Flavour 2.500 ml' con caducidades 21/09/2025 y 22/09/2025, ya que no se puede descartar la posible presencia de cuerpos extraños (metálicos y plásticos)", advirtió la cadena de supermercados LIDL a sus clientes en este comunicado.

Esta alerta sucedía poco después de otra también lanzada por la Aesan. En este caso, se trató de una ampliación de una alerta sobre la presencia de alérgenos no declarados en varias marcas de sopa soluble muy populares en España. Estos ingredientes no declarados son inofensivos para las personas que no tienen alergias, pero sí pueden tener graves consecuencias para las personas vulnerables. En concreto, la Aesan encontró mostaza en varios ejemplares de sopa jardinera.

Estas sopas están siendo retiradas de la venta en los supermercados de Auchan, Eroski, Alteza, Carrefour y Spar, en Andalucía, Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra. Esta alerta viene a ampliar la que trasladó el País Vasco el pasado 3 de noviembre a la Aesan a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri).

Por último, la Aesan también ha informado en las últimas semanas de la presencia de Lysteria monocytogenes, la bacteria que produce la temida listeriosis en una serie de embutidos que se venden en los supermercados españoles. La listeriosis es una enfermedad que puede ser asintomática en personas sanas, pero muy severa en los grupos de población de riesgo como las mujeres embarazadas, los niños y las personas mayores. El patógeno fue localizado en productos cárnicos de Industrias Cárnicas Sierra Nevada S. L.

En este sentido, fueron las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía quienes dieron la voz de alarma a la Aesan a través del Sciri. Entre los productos afectados hay fuet, chorizo, salchichones y quesos que fueron repartidos en varias provincias de Andalucía, en concreto Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, y un solo establecimiento en las Islas Baleares, "si bien no se descarta que puedan existir retribuciones a otras comunidades autónomas", dice la Aesan. El organismo ha empleado el Sciri para ordenar la retirada de estos productos y se ha dirigido a la población para que no consuman estos alimentos.

