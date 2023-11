Ordenan la retirada inmediata de este famoso helado en España y piden que nadie lo consuma

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente de los ministerios de Consumo y Sanidad, informan de la recepción de una alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). Este aviso se refiere a la detección de fragmentos metálicos en un popular helado de una famosa marca comercializada en España, por lo que se ordena su retirada de los lineales y se insta al consumidor a no tomarlo.

En concreto, la presencia de estos fragmentos de metal se ha detectado en helado de vainilla de la marca Bon Gelati, que comercializa la cadena LIDL. "La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros", informa AESAN.

"Como medida de precaución, el proveedor Lidl Stiftung & Co. KG. solicita la devolución del helado 'Bon Gelati Bourbon Vainilla Flavour 2500ml' con caducidades 21/09/2025 y 22/09/2025, ya que no se puede descartar la posible presencia de cuerpos extraños (metálicos y plásticos)", informa la propia cadena a sus clientes. Debido al posible riesgo de lesiones, los clientes deben prestar atención y si disponen de estas caducidades afectadas, no consumir el producto bajo ninguna circunstancia".

"Con el objetivo de proteger a los consumidores, Lidl España ya ha retirado el artículo. En caso de haber adquirido las caducidades afectadas de este producto en nuestros supermercados, puede devolverlo en cualquier tienda de Lidl donde se le reembolsará el precio de compra, incluso sin presentar el ticket de compra. Ningún otro producto de la marca Bon Gelati distribuido por Lidl España se encuentra afectado por esta alerta. El fabricante Lidl Stiftung & Co. KG. pide disculpas a todos los clientes afectados por los inconvenientes causados", concluye el comunicado.

Los datos del producto implicado, según corrobora AESAN, son:

Nombre del producto (en etiqueta): Bon Gelati Bourbon Vainilla Flavour

Nombre de marca: Bon Gelati

Aspecto del producto: Tarrina de plástico

Números de lote: L3 275 A01 con fecha de caducidad: 21.09.2025 y L3 276 A01 con fecha de caducidad 22.09.2025

Peso de unidad/vol: 2500 ml

Temperatura: congelado

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Finalmente, AESAN insisten en que se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. La aparición de estos fragmentos metálicos es un motivo relativamente frecuente de retirada alimentaria, ya que puede ocurrir cuando alguna pieza de la planta de procesado sufre algún tipo de imperfección que solo es detectada una vez se ha distribuido el producto.

