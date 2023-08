Ordenan la retirada inmediata de este famoso chocolate en España y piden que no se consuma

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del ministerio de Consumo, ha alertado este jueves de la ausencia de etiquetado en español en las tabletas de chocolate Milka MMMAX Luflée Caramel. Como medida de precaución, el organismo recomienda a aquellas que personas con alergia o intolerancia a cualquiera de los ingredientes de este producto que pudieran haberlo adquirido anteriormente que se abstengan de consumirlo.

La AESAN ha tenido conocimiento de la alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), al que ha llegado una notificación procedente de las autoridades sanitarias de Madrid. Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Cantabria, Madrid y Comunidad Valenciana. No obstante, no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La empresa ya ha hecho un comunicado sobre este incidente, pidiendo la retirada del producto en los lineales de sus tiendas para informar al consumidor final y está procediendo a la retirada del producto. Los datos figuran a continuación. Nombre del producto (en etiqueta): tableta de chocolate MILKA 250G MMMAX LUFLÉE CARAMEL; Marca comercial: Milka; Número de lote: OOV0432741; Temperatura: ambiente.

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas y/o intolerantes a alguno de los ingredientes de tabletas de chocolate no etiquetadas en español.

"La compañía ha detectado que, debido a un error de envasado, se ha utilizado en algunas unidades de este lote un envoltorio correspondiente a los mercados de Hungría, República Checa, Eslovaquia, Alemania y Austria, en lugar del correspondiente al mercado de España", aseguran desde la compañía suiza. También han confirmado que el lote indicado es el único afectado por esta incidencia.

"Dichas tabletas cumplen con las normas y estándares de calidad y seguridad, pero, al no estar etiquetadas en español, no es fácil reconocer los alérgenos en los idiomas que no están incluidos en las mismas". Por este motivo, la compañía pide que aquellas personas que tengan alergia a la lecha, soja o avellana no opten por su consumo.

Por su parte, la AESAN también ha recordado que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para la población que no seaalergiaa o intolerante a alguno de los ingredientes de este producto.

