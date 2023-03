La OCU advierte que estos alimentos del súper tienen arsénico: el peligro que esconden

Según advierte la Organización la nueva normativa es aplicable a los productos que se pongan a la venta a partir del 26 de marzo. "Sin embargo, los productos que estuvieran comercializados antes de esa fecha podrán permanecer en el mercado hasta su fecha de consumo preferente o su fecha de caducidad", señalan, por lo que todavía podremos encontrar alimentos que superen los límites de arsénico.

"No hay mayor problema si no se superan unos determinados valores. Sin embargo, la concentración de arsénico en algunos alimentos es elevada, como comprobamos en un reciente estudio, y podría dar lugar a una ingesta excesiva de arsénico si se consumen esos productos en demasía o si no se sigue una dieta variada", advertía la OCU.

La OCU, finalmente, proporciona una tabla con la cantidad máxima del contaminante que podrán contener los productos según el nuevo reglamento: