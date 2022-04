Alerta alimentaria en España: retiran este popular fiambre tras detectar que está infectado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Navarra. Las inspecciones han detectado Listeria monocytogenes en un fiambre comercializado en la comunidad. La Listeria es un peligroso patógeno que puede provocar severos trastornos en algunos grupos de población como ya ocurrió hace unos años con la crisis de la carne mechada, también en Andalucía.

El producto en el que se ha detectado la contaminación es la cabeza de cerdo de la marca Vicente López, elaborado por Industrias Cárnicas Tello SA de Totanés (Toledo) según informa El Digital de Castilla-La Mancha. Este fiambre, que se elabora con morros de cerdo y magro de la cabeza del mismo porcino, se habría distribuido inicialmente en las Comunidades Autónomas de Madrid, Galicia, País Vasco, Aragón, Asturias y Castilla y León.

"Continúan las investigaciones, y no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", advierte AESAN. El Departamento de Salud del gobierno vasco ya ha comunicado la retirada del mercado de un lote identificado como 'Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias (RGSEAA) 10.04481/TO, lote 22501', con fecha de caducidad a 15 de abril de 2022. No obstante, la Agencia aclara que "no hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta" en lo referente a infecciones.

Los datos del producto implicado se detallan a continuación. Nombre del producto: CABEZA DE CERDO I - CARNE DE CERDO COCIDA Y FRITA. Marca: Vicente López. Nº de RGSEAA: 10.04481/TO. Aspecto del producto y tipo de envase: envasado en atmósfera protectora. Número de lote: 22501 y 22502. Fecha de caducidad: 15 de abril de 2022. Peso de unidad: 200 g. Temperatura: refrigerado.

"Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", explica AESAN. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.

"En el caso de haber consumido productos del lote afectado y presentar alguna sintomatología compatible con listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud y lo pongan en conocimiento de los profesionales sanitarios", prosigue el comunicado.

Además, se insta a las embarazadas a consultar la guía "relativa a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes)".

Las personas con alto riesgo frente a esta infección son adultas con un sistema inmunológico debilitado, mujeres embarazadas, sus fetos o recién nacidos y adultos mayores de 65 años. La infección de fetos y recién nacidos no es a través de los alimentos, sino por transmisión de la madre a través de la placenta. En estos individuos de riesgo el índice de mortalidad por listeriosis es muy alto, rondando el 20-30%.

