La hora de la caña de cerveza con su cuenco de quicos, de patatas fritas o de aceitunas es uno de los momentos que más se echan de menos cuando nos ponemos a dieta. Ahora bien, no todos estos alimentos son malos: las aceitunas, por ejemplo, no engordan si no tomamos más de un puñado al día y aportan grasas cardiosaludables y sustancias con efectos antioxidantes. El problema aparece cuando nos pasamos de cantidad.

En este sentido, los encurtidos son una opción saludable para cuando queremos picar entre horas. Tienen mucho sabor y muy pocas calorías: concretamente, los pepinillos sólamente acumulan 12 kilocalorías en cada 100 gramos que consumimos. Por tanto, si estamos a dieta no es necesario renunciar al aperitivo con amigos: podemos tomar encurtidos y evitar los refrescos y las bebidas alcohólicas pidiendo, por ejemplo, agua con gas.