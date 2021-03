3 de 6

A pesar de que hemos comido estos tubérculos durante años a diario, los expertos recomiendan que echemos el freno. No debemos comer patatas pensando en que son igual que las verduras, porque no es así: no tienen tanta fibra, ni demasiados nutrientes interesantes. Aun así, podemos consumirlas como una fuente de hidratos más.

Uno de los aspectos nutricionales más destacables de la patata es la gran cantidad de potasio que contienen. Concretamente, en la medida estándar de 100 gramos de este vegetal, podemos encontrar hasta 570 miligramos de potasio. Eso sí, si comemos patatas es mejor cocinarlas al horno o cocidas, antes que fritas.