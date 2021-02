1 de 5

En el supermercado hay algunos alimentos que parecen sanos pero que realmente no lo son. Para combatir los efectos de la publicidad engalosa hay algunas claves para que no nos la cuelen.

El primer paso para comer sano es que en nuestra cesta de la compra abunden los alimentos frescos o poco procesados (frutas, verduras, pescados, legumbres, pan integral,b frutos secos, etc). En caso de productos algo procesados, hay que evita los que tengan azúcares añadidos, alto contenido en sal o grasas trans. Los que contienen estos componentes suelen ser ultraprocesados, cuyas listas de ingredientes son bastante largas, por lo que son fáciles de detactar.

El problema llega con aquellos productos que no dan tanto el cante, o sea, más allá de las pizzas y los fritos. Se trata de alimentos que se han ganado cierta reputación de sanos injustificadamente. No obstante no es complicado detectarlos. Basta con fijarse en la lista de ingredientes del alimento. A continuación, algunos ejemplos.