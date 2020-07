3 de 6

Para empezar, los alimentos "0% azúcar" son aquellos que contienen menos de 0,5 gramos de azúcar por cada 100 gramos, es decir, que no están libres de azúcares al 100%. Además, que tengan poco azúcar no quiere decir que estén libres de otros ingredientes potencialmente no saludables como las grasas saturadas, la sal o los fosfatos, según explicaba en este artículo el doctor Juan José López, miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Otro problema de estos productos es que, a menudo, el consumidor puede ser "engañado" por sus propiedades y caer en falsos mitos como que no engordan y que, por tanto, se puede comer la cantidad que se quiera.