La guarnición omnipresente es, también, uno de esos alimentos que contienen cierto contenido de nicotina. La presencia de esta sustancia en la patata es anecdótica, pero es importante reducir el consumo de este alimento. Se trata de un producto que comemos a menudo, pero que tiene mucho almidón y poca fibra, lo que determina un elevado índice glucémico.

Según la FEN, la patata es una fuente de vitamina C, pero esta no se aprovecha. La patata debe cocinarse para que se pueda digerir bien y, en este proceso, se pierde la vitamina C, que es una sustancia termosensible. "Para preservar su contenido, es recomendable cocinarlas al vapor o al horno (envueltas en papel de aluminio)".