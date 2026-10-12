Samuel Biener, meteorólogo: "Solo deberías recibir un Es-Alert 5 veces en tu vida por situaciones de extrema urgencia"

El meteorólogo Samuel Biener junto a una calle inundada por las fuertes lluvias en Valencia. Cedida EFE/Ana Escobar

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LO ESENCIAL Las claves El meteorólogo Samuel Biener critica el "nuevo mal uso" del sistema Es-Alert, al considerar que se está reduciendo a replicar los avisos meteorológicos de la Aemet. El experto señala que este tipo de alertas masivas solo deben enviarse ante situaciones de riesgo e impacto inminente, unas 4 o 5 veces a lo largo de la vida. Advierte de que abusar del envío de Es-Alert con días de antelación o en avisos naranjas y amarillos desvirtúa la herramienta y puede provocar que la población le reste importancia. Aclara que la situación de lluvias torrenciales actual demuestra que no hace falta una DANA para que se produzcan precipitaciones de gran intensidad.

Debido a las lluvias que se están produciendo en las últimas horas, los teléfonos móviles de diversos puntos de España han comenzado a recibir el ES-Alert, como se conoce al sistema oficial de alertas de emergencia que permite a Protección Civil enviar avisos masivos en zonas afectadas.

Este método, sin embargo, no cuenta con el respaldo de todos los meteorólogos, quienes consideran que se está dando "un nuevo mal uso" de este sistema. Así lo ha reflejado el experto de Meteored Samuel Biener.

A su juicio, se ha hecho un mal uso del sistema de Es-Alert en la Comunidad Valenciana, quedando reducido a una mera transmisión de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado desde este jueves avisos naranjas y rojos debido a las fuertes precipitaciones.

En esta región también se han tomado otras medidas como la suspensión de la actividad lectiva o la circulación de los trenes cercanías ante los episodios de fuertes lluvias.

Solo ante peligros inminentes

Biener coincide con estas decisiones y apela al "sentido común" a la hora de evitar las zonas inundables, puesto que ramblas y ríos pueden sufrir crecidas súbitas importantes.

No obstante, en lo que respecta al sistema Es-Alert cree que "se desvirtúa su uso, pudiendo provocar a largo plazo que la sociedad no dé el valor necesario a esta llamada a la acción".

Según explica el experto, este sistema debe utilizarse para alertar a la población ante un peligro inminente como, por ejemplo, subir a zonas altas ante una crecida súbita. Este jueves se han enviado a zonas en las que se habían activado avisos naranjas, lo cual considera "un despropósito".

"Un Es-Alert debería llegarnos sólo 4 o 5 veces en nuestra vida por situaciones de extrema urgencia", ha señalado Biener, quien también ha recordado que existe la posibilidad de enviar un Pre-Alert en forma de mensaje silencioso ante eventos potencialmente peligrosos.

Además, cabe aclarar que los avisos de Protección Civil son independientes a los avisos que activa la Aemet, los cuales no se basan en impacto sino en umbrales; es decir, una determinada cantidad de lluvia en un periodo de tiempo determinado.

La situación que se está viviendo estos días ha demostrado que no es necesario que se produzca una depresión aislada en niveles altos (dana) para que se generen precipitaciones torrenciales cuando convergen determinadas condiciones.

El propio Biener, en una anterior ocasión, reconoció que, salvo unas pocas excepciones honrosas, no se sabe cómo y cuándo utilizar este sistema de alerta, el cual es una adaptación del protocolo EU-Alert de difusión de alertas mediante la tecnología Cell Broadcast.

Se encuentra a disposición de las comunidades autónomas dentro del marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Y, según el meteorólogo, desde la trágica dana de Valencia "esta herramienta se ha convertido en un simple duplicado de los avisos de la Aemet y de las alertas de Protección Civil", habiéndose desvirtuado su uso.

No concibe cómo se pueden estar enviando Es-Alerts para informar, 24 o 48 horas antes, sobre avisos naranjas o incluso amarillos de la Aemet. "Al final entramos en un bucle en el que se confunde más a la ciudadanía entre los avisos y alertas que emiten distintos organismos en España".