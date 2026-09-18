Los meteorólogos coinciden: el fin de semana del 19 al 20 de septiembre habrá más de 30 ºC en estas zonas de España

Para el final de esta semana se espera que el tiempo tienda a estabilizarse. eltiempo.es

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Las claves Generado con IA El fin de semana del 19 al 20 de septiembre se esperan temperaturas superiores a 30 ºC en varias zonas de España. Las lluvias recientes darán paso a un tiempo más estable, aunque persistirán chaparrones puntuales, especialmente en el sudeste peninsular y Baleares. Las altas presiones favorecerán la llegada de aire cálido, provocando un aumento generalizado de las temperaturas. En regiones del sur, como Córdoba, Badajoz y Sevilla, los termómetros podrían alcanzar hasta 35 ºC el domingo.

Las lluvias han predominado en buena parte de España durante las últimas 48 horas. Con el fin de semana a punto de comenzar, habrá quienes se pregunten si estas precipitaciones se van a mantener en los próximos días, llegando incluso a la semana que viene.

Según el meteorólogo de eltiempo.es Mario Picazo, todo apunta a que en los próximos días las tormentas irán a menos, aunque todavía van a tener continuidad de forma puntual.

El escenario, eso sí, no será tan activo como el de las últimas horas: "A medida que entremos en este último fin de semana de verano, el tiempo tenderá a estabilizarse". En algunos puntos del arco mediterráneo español no se descartan tormentas localmente intensas.

En el fin de semana se percibirá cómo la vaguada de aire frío que ha estado presente en capas más altas de la atmósfera durante estos días se va a ir retirando. Esta situación facilitará que el tiempo vaya a estabilizarse.

Las altas presiones también irán "tomando posiciones" para estabilizar el tiempo y aportar aire más cálido tanto en superficie como en altura durante los próximos días. Este viernes aún habrá precipitaciones tormentosas residuales en puntos del sudeste peninsular y Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos para esta jornada en puntos de Andalucía, Baleares y Cataluña.

Aumento de las temperaturas

El aire frío que nos ha traído la vaguada se alejará, según ha explicado Picazo, pero se mantiene un buen flujo de levante variando entre este y nordeste, aportando una importante cantidad de vapor de agua a la atmósfera en superficie.

El factor orográfico de la costa mediterránea unido al aire más frío de lo habitual que permanece en capas más altas de la atmósfera provocará que se formen bastantes nubes. Algunas de ellas incluso podrían llegar a ser de gran desarrollo vertical, causando chaparrones localmente intensos.

Más allá del sudeste peninsular y Baleares, también se esperan intervalos nubosos tanto en la zona del Cantábrico como en el norte de Canarias, con nieblas en algunos valles y también en la meseta norte de la península.

Todo apunta a que el verano finalizará con tiempo más estable e incluso con temperaturas más suaves, con un calor que no será tan intenso como el de jornadas anteriores.

Conforme amaine el viento, que también ha incrementado la sensación de frío, y las altas presiones vayan posicionándose sobre la península, se notará un aumento térmico en muchas zonas.

En la jornada del viernes no se prevé que las temperaturas vayan a superar los 30 ºC, a excepción de Córdoba, Badajoz o Sevilla, que podrían llegar a alcanzar los 32 ºC.

El sábado, por su parte, es probable que los termómetros sufran un ligero repunte en puntos del suroeste, pero "no será tan apreciable". Lo que sí ayudará a notar un ambiente más agradable será que los vientos serán más flojos y el sol será un elemento habitual en muchas zonas.

Para el domingo, las temperaturas aumentarán más con valores que en regiones del sur podrían incluso llegar a acercarse a los 35 ºC. En términos generales, las temperaturas serán más suaves en muchas zonas de España.