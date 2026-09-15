Los meteorólogos lo confirman: "Dentro de 20 años los veranos en España serán mucho más cálidos que los actuales"

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Las claves Generado con IA El verano de 2026 ha sido el más cálido en España desde 1961, con una media de 24,5 °C, superando en 0,3 °C al récord anterior. En 2026, España vivió 61 días de ola de calor, un récord absoluto que supone que dos de cada tres días del verano registraron temperaturas extremadamente altas. Las olas de calor de julio y agosto de 2026 estuvieron entre las más largas e intensas desde 1975, solo superadas por la de julio de 2015. Los meteorólogos advierten que los veranos en España serán aún más cálidos en las próximas dos décadas, con temperaturas récord cada año.

El verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, que arranca en 1961, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Su temperatura media ha sido de 24,5 °C, cifra que supone 0,3 °C más que la del verano más cálido hasta ahora, el de 2025.

Se sitúa 2,4 °C por encima del promedio del período de referencia 1991-2020. Los 10 veranos más cálidos de la serie histórica se han producido en el siglo XXI, y siete de los ocho más cálidos, desde 2015.

Lo más destacado del verano de 2026 ha sido, sin duda, la persistencia de las condiciones de calor extremo: en el ámbito de la Península y Baleares se han contabilizado un total de 61 días bajo condiciones de ola de calor, lo que supone un récord absoluto.

Supera con creces a los veranos de 2022, con 41 días, y de 2025, con 36, y significa que aproximadamente en dos de cada tres días del verano España ha estado registrando temperaturas extremadamente altas.

Cada vez más calor

La primera ola de calor se registró entre el 20 y 27 de junio. Duró ocho días y afectó a 42 provincias, convirtiéndose así en la tercera ola de calor con mayor superficie afectada de la serie, tras las de julio de 2022 y julio de 2024.

La segunda ola transcurrió entre el 2 y 24 de julio de 2026, abarcando 37 provincias. Fue la ola de calor más intensa del verano, con una anomalía de 3,9 °C. La tercera ola de calor transcurrió entre el 28 de julio y el 20 de agosto, con 32 provincias afectadas.

Las olas de calor de julio y agosto, con 23 y 24 días de duración respectivamente, se convirtieron en la tercera y segunda más largas desde, al menos, 1975, solo superadas por la ola de calor de julio de 2015, que duró 26 días.

Cabe destacar que las condiciones de pleno verano se extendieron más allá de los límites de esta estación, que comprende el trimestre junio-julio-agosto. Así, ya a finales de mayo se registraron temperaturas propias del mes de julio en amplias zonas del país.

Pero, además, en septiembre, ya en el otoño meteorológico, se ha registrado otra ola de calor que, provisionalmente, ha transcurrido entre los días 2 y 7, con seis jornadas de duración y 16 provincias afectadas. Es la quinta ola de calor que se produce en septiembre, tras las de 1987, 1988, 2006 y 2016.

Lo que parece evidente, a tenor de los datos anteriores, es que cada vez resultará más extraño que en España no haya un verano con temperaturas de récord. Los propios meteorólogos llevan años advirtiendo sobre esta cuestión.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, llegó a reconocer en una entrevista que los veranos de dentro de 20 ó 30 años en la región mediterránea, entre los que se encuentra España, serán muchos más cálidos que los actuales.