Los expertos coinciden: "Septiembre ha comenzado con un calor de pleno verano, con más de 42 ºC en estas zonas"

Las claves

Las claves Generado con IA Septiembre ha comenzado con temperaturas de pleno verano, superando los 42 ºC en varias zonas de España. Se esperan descensos térmicos y algunas tormentas durante el fin de semana, aunque el calor persistirá en muchas regiones. Las máximas podrán superar los 39 ºC en el sur de Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y el interior de Andalucía. La vuelta al cole estará marcada por un ambiente anómalo y estable, con pocas lluvias y temperaturas elevadas en gran parte del país.

La meteoróloga Marta Almarcha advierte de temperaturas muy elevadas para estas fechas, aunque el fin de semana traerá descensos, tormentas y cierto alivio: "Septiembre ha comenzado con un calor de pleno verano".

La vuelta al cole estará marcada, por tanto, por un ambiente todavía anómalo en buena parte de España. Tras unos días de cambios, la previsión apunta a que la estabilidad volverá a imponerse, acompañada de pocas lluvias en general.

El lunes, una vaguada muy poco pronunciada recorrerá el norte peninsular y provocará descensos térmicos en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro y algunos puntos del nordeste, incluidos Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, según la previsión durante estos días.

Pese a ese descenso, el lunes seguirá siendo cálido. Los termómetros superarán los 35 ºC en amplias zonas de la mitad sur, las depresiones del nordeste y Mallorca, mientras la meseta norte podrá alcanzar también registros elevados en superficie.

Máximas de hasta 39 ºC

El calor será especialmente intenso en el sur de Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y el interior de Andalucía. Allí, sobre todo en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, las máximas podrán superar incluso los 39 ºC.

En contraste, el Cantábrico presentará valores más contenidos, con temperaturas alrededor de los 25 ºC. También se podrán alcanzar los 35 ºC en el sur de Gran Canaria y Tenerife, prolongando una situación claramente veraniega durante buena parte también.

Para el martes, la última actualización contempla que la vaguada se pronuncie y avance algo más hacia el sur. Los descensos afectarían principalmente a la mitad oeste, aliviando el calor en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha previstos para entonces.

Sin embargo, ese alivio no será generalizado. El interior de la mitad sur seguirá superando los 35 ºC, mientras podrían producirse ascensos en el este. Valle del Ebro, Aragón, interior valenciano y Murcia rozarían los 38 o 39 ºC.

La inestabilidad se concentrará principalmente en áreas concretas. El lunes podrían registrarse lluvias débiles en el norte de Galicia y el Cantábrico, además de chubascos vespertinos en Pirineos y tormentas en zonas del sureste en estas fechas de septiembre.

En el sur de Castilla-La Mancha y las sierras del este andaluz, esas tormentas podrían presentar mayor intensidad. El martes el escenario sería parecido, con alguna precipitación aislada en el Cantábrico y tormentas vespertinas en los Pirineos y parte del territorio andaluz.

A partir del miércoles, la incertidumbre aumentará considerablemente. La última actualización contempla la llegada de un frente por Galicia, que recorrería posteriormente el norte peninsular y dejaría algunas lluvias, aunque previsiblemente serían débiles en principio el miércoles de momento.

El panorama dibuja así una semana con contrastes, pero sin un cambio profundo de tendencia. Habrá descensos en algunas regiones y episodios tormentosos localizados, aunque la estabilidad dominará en la mayor parte del territorio nacional durante esos días previstos.

Almarcha señala, en definitiva, un comienzo de septiembre con calor de pleno verano que no desaparecerá de forma inmediata. La próxima semana mantendrá temperaturas elevadas y una actividad pluviométrica escasa, dejando una vuelta al cole todavía veraniega en España.