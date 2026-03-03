Aemet avisa del cambio de tiempo en España: llega una borrasca que dejará lluvia con barro y fuertes rachas de viento

Imagen de la precipitación acumulada que se espera para este domingo 8 de marzo. Meteored

Tras unos días en los que ha predominado un tiempo inusualmente primaveral, la llegada de la borrasca Regina provocará un cambio de tiempo significativo, tal y como ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según su previsión, los chubascos fuertes estarán acompañados de tormenta y granizo que afectarán principalmente al este y sur peninsular y podrían causar inundaciones locales en zonas bajas.

A últimas horas de la jornada de este martes y para el miércoles se espera que estos chubascos y tormentas comiencen a afectar al área del Estrecho y se extiendan al tercio sur peninsular, con las intensidades fuertes más probables sobre el litoral andaluz y Ceuta.

Se espera que el jueves se generalicen las precipitaciones en la Península y Baleares, con la mayor intensidad y persistencia en el Mediterráneo, pudiendo incluir otras zonas del interior del cuadrante nordeste y este de la meseta sur, además de la zona oriental de la cordillera Ibérica y del Pirineo.

El viento predominante durante estos días será de componente este, más intenso en el tercio oriental peninsular, donde se podrían alcanzar rachas muy fuertes, dando lugar también a temporal costero en el Mediterráneo y Alborán, principalmente el martes y el miércoles.

Además, la configuración sinóptica descrita favorecerá un amplio transporte de polvo en suspensión procedente de África, por lo que es probable que se produzcan precipitaciones de barro.

Aunque el escenario descrito es bastante probable, la incertidumbre inherente a este tipo de perturbaciones hace que sea muy difícil precisar con exactitud las zonas donde se darán las precipitaciones más importantes.

Es probable que Regina se desplace desde el golfo de Cádiz hasta quedar al norte de Argelia el jueves, donde iría retirándose paulatinamente hacia el este, a la espera de la posible llegada de una pequeña dana ese mismo día.

La clasificación de los países con mayores registros de precipitación estará encabezada por España, seguida por Islandia y Noruega, ya que en el interior del continente europeo se producirá un bloque anticiclónico que dominará la zona al menos durante esta semana.

Todo apunta a que las comunidades más afectadas serán las que están situadas en la vertiente mediterránea, por el reforzamiento del flujo de componente marítimo, que, junto al aire frío en altura y otros factores como la convergencia de vientos en superficie y el forzamiento dinámico.

La meteoróloga de Meteored Andrea Danta advierte que la presencia de aire frío en altura incrementará la inestabilidad y permitirá que las lluvias ganen intensidad, especialmente en Cataluña entre el jueves y el domingo, donde podrán registrarse acumulados muy destacados.

En esta comunidad, las primeras lluvias empezarán a afectar al sur durante la jornada del jueves, especialmente en el entorno del bajo Ebro y el Camp de Tarragona. Se prevé que sean unas precipitaciones continuas pero de intensidad moderada.

Con el paso de las horas, las lluvias se irán extendiendo hacia el resto del territorio y ganarán intensidad, pudiendo superarse los 100 l/m2 en esta primera jornada en el interior del sur de Tarragona.

Precisamente en esta provincia no se descarta que se superen, al final de la jornada del sábado, de forma puntual los 200 l/m² en los sectores más favorecidos por el flujo persistente de levante.