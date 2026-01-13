'Tren de borrascas' para España: el invierno vuelve según Aemet con 6 ºC menos y nieve desde 1000 metros en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA Un tren de borrascas atlánticas traerá lluvias y descenso de temperaturas a buena parte de España esta semana, según Aemet. El martes se esperan lluvias intensas en Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura, con nieve desde los 1.400 metros y vientos muy fuertes en el norte. El jueves y el fin de semana continuarán las borrascas, bajarán más las temperaturas y la cota de nieve se situará entre 1.000 y 1.400 metros, con heladas generalizadas en el interior. El sábado podría ser el día más frío de la semana debido a un embolsamiento de aire frío, con posibilidad de más nevadas y un marcado ambiente invernal.

La tregua de temperaturas templadas termina para España. Un tren de frentes asociados a borrascas atlánticas barrerá la península a lo largo de esta semana, advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este martes, nuevos frentes asociados a borrascas que llegan desde el Atlántico norte darán lugar a lluvias en buena parte del norte, oeste y centro peninsular. Serán más abundantes en Galicia, extremo occidental y sur de Castilla y León y norte de Extremadura, con una cota de nieve en el entorno de los 1.400 metros.

Los vientos serán muy fuertes en el tercio norte con un temporal marítimo importante en Galicia, con olas que superarán un día más los 5 metros. Las heladas quedarán acotadas a puntos aislados del este peninsular y a zonas de montaña, según Aemet.

Mientras tanto, las temperaturas seguirán siendo elevadas incluso para la época en otros lugares de la Península. A primeras horas de la tarde se superarán los 18 °C en el Valle del Guadalquivir y puntos del área mediterránea.

El miércoles será un día de transición entre el paso de frentes, con un tiempo más estable y lluvias débiles en el oeste peninsular a primeras horas, que irán remitiendo a lo largo del día. Podrán darse bancos de niebla en el interior, que reducirán la visibilidad especialmente cerca de valles de grandes ríos.

Predicción semanal:



Lunes: lluvias intensas y persistentes en las provincias occidentales de Galicia acompañadas de rachas muy fuertes de viento.



Martes: lluvias en la mitad oeste peninsular y Canarias oriental con acumulaciones significativas. Cota de nieve 1400-1600 m



(1/3) pic.twitter.com/xoK0ycMSiw — AEMET (@AEMET_Esp) January 12, 2026

Los vientos serán más flojos que en días anteriores y las temperaturas nocturnas un poco más bajas, con heladas en puntos de la mitad norte. Las temperaturas diurnas quedarán por debajo de los 10° en la meseta norte y entre los 10 y 15° en el resto del interior peninsular. En zonas del Mediterráneo y Baleares se superarán los 18°.

"El miércoles sería una jornada con variaciones según la zona, pero ya dominada por los descensos térmicos. Las temperaturas mínimas descenderían entre -2 ºC y -6 ºC en todo el oeste y norte del país", advierte Roberto Granda, de ElTiempo.es. Con ello, las heladas regresarían a zonas de Castilla y León y el sistema Ibérico.

El jueves llegará un nuevo frente asociado a otra borrasca Atlántica con lluvias en buena parte del norte, oeste y centro de la península. Las precipitaciones más abundantes se darán en Galicia, y la cota de nieve se situará en torno a unos 1.000-1.400 metros con vientos fuertes en el tercio norte peninsular y las temperaturas serán más bajas en general.

De cara al viernes y al fin de semana es probable que continúen llegando borrascas atlánticas, con lluvias que podrían afectar a amplias zonas del territorio y con unas temperaturas más bajas. Nevará en zonas de montaña, sin descartarse en áreas circundantes a menor altitud, sobre todo en el norte y el este de la península.

Las heladas se extenderán también por amplias zonas del interior, sobre todo del norte y del centro de la península, y el ambiente será más frío, más invernal. "Los registros estarían entre el 10 % de las más frías para la época en Badajoz, Huelva, Sevilla y Cádiz. Las máximas, por ejemplo, rondarían los 13 ºC en Huelva y Cádiz", advierte Granda.

"Sería el sábado el que podría ser el día más frío de la semana. Aún hay incertidumbre, pero los modelos indican que podría descolgarse un embolsamiento de aire frío. Además de precipitaciones y posibles nevadas, este embolsamiento traería un nuevo descenso térmico", avisa.

En cuanto al tiempo en Canarias, tras este lunes con cielos poco nubosos, el frente que llegará el martes al país también dejará precipitaciones allí, que continuarán el miércoles, con probabilidad también el jueves pero débiles y solo en el norte de las islas de mayor relieve.