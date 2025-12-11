Llega una dana a España este fin de semana: Aemet avisa por más de 100 l/m2 de lluvia en estas zonas, nieve y fuertes tormentas

Las claves nuevo Generado con IA Una dana llegará a España este fin de semana, provocando lluvias intensas, nieve y tormentas en varias regiones según Aemet. Galicia está en alerta amarilla por lluvias de más de 15 l/m2 en una hora y fuerte temporal marítimo, especialmente en Rías Baixas y A Coruña. Las precipitaciones más abundantes se esperan en la mitad oeste de la península y Andalucía occidental, con nevadas en zonas de montaña. Canarias sufrirá chubascos fuertes, tormentas y nieve en cotas altas, pudiendo superarse los 100 l/m2 en Tenerife y Gran Canaria.

Un frente asociado a una nueva borrasca proveniente desde el Atlántico aportará nubosidad a la vertiente atlántica y dejará lluvias abundantes a última hora en el oeste de Galicia, además de algunas precipitaciones en zonas del noroeste y del extremo oeste peninsular. El gran cambio llegará entre el viernes y el sábado, advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al formarse un área de bajas presiones o dana en el golfo de Cádiz

Galicia se encuentra en alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) por lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora además de temporal marítimo, a la que se suman otras cuatro comunidades bajo aviso por nieblas que dejarán escasa visibilidad en zonas dispersas hasta el mediodía.

Las lluvias serán especialmente intensas en Rías Baixas (Pontevedra) y en A Coruña de forma extensa, en donde las acumulaciones podrán superar en doce horas 40 litros por metro cuadrado. A Coruña está en alerta amarilla por temporal marítimo en el noroeste y oeste con olas de 4 a 5 metros, principalmente mar de fondo.

A primeras horas se formarán nieblas en el interior del país, que serán persistentes en las dos mesetas, el valle del Ebro y el interior de Cataluña, y las temperaturas bajarán de forma ligera en el Mediterráneo, manteniéndose sin cambios significativos en el resto del país.

A lo largo del viernes, el frente avanzará por la Península y dejará lluvias abundantes en la mitad occidental, así como nevadas en los Montes de Toledo y el Sistema Central con cotas a partir de entre 1200-1400 m en el noroeste y 1500-1800 m en el centro. Debido al frente y a la formación de la dana cerca del Golfo de Cádiz, las temperaturas bajarán.

Las lluvias más abundantes se producirán en la mitad oeste, advierte Aemet, sobre todo en zonas de montaña como la Cordillera Cantábrica y el entorno del zona central. En Andalucía occidental también serán abundantes, con aguaceros que pueden ser fuertes y acompañadas de tormenta.

La dana provocará chubascos y tormentas en el sur peninsular y el Mediterráneo durante el fin de semana, según la predicción del experto de Meteored, José Miguel Viñas. Se situará sobre Marruecos afectando particularmente al área de Alborán, el litoral mediterráneo andaluz, Ceuta, Melilla y la Región de Murcia. Las temperaturas descenderán en las zonas bajo su influencia, y aumentarán en el cuadrante noroeste de la Península.

En Canarias se esperan chubascos fuertes y con tormenta, y en forma de nieve por encima de unos 2000 m. Estos chubascos vendrán acompañados de vientos muy fuertes, advierte Aemet, con temperaturas claramente más bajas. Esta situación de inestabilidad con lluvias en buena parte del archipiélago, especialmente en en el norte de las islas más montañosas, continuará durante el domingo.

"Hasta el domingo, los acumulados más significativos se presentarían en zonas de barlovento de las islas de Tenerife y Gran Canaria, que podrían sobrepasar perfectamente los 100 l/m2 o incluso acercarse a los 200 l/m2 mar adentro", advierte Gabriel Bernabé García, de Meteored. "En el resto del archipiélago las acumulaciones podrían llegar o incluso sobrepasar los 20 l/m2, a excepción de El Hierro, donde apenas llegarían a los 10 l/m2".

La dana se desplazará por el sur del Mediterráneo Occidental a comienzos de la próxima semana hacia el norte de Argelia y Túnez, lo que también afectará a Baleares. De acuerdo con José Miguel Viñas, de Meteored, esto provocará lluvias en la fachada mediterránea peninsular y el archipiélago balear y posibles chubascos tormentosos localmente fuertes.

"La inestabilidad podría continuar en el área mediterránea el lunes a la vez que un frente alcanzaría la comunidad gallega, ese mismo día, avanzando por la península al día siguiente y dejando lluvias en amplias zonas del territorio peninsular. Ese día también se esperan lluvias el martes en Baleares", concluye Aemet.