Llega un duro cambio de tiempo a España con frío de hasta -5 ºC y nevadas en las próximas horas según Aemet en estas zonas

La borrasca Claudia seguirá dejando intensas precipitaciones este domingo en Galicia, Andalucía y Baleares. En la cuenca del río Genil en Granada y en la costa del Sol se esperan desde 20 y hasta 60 litros/m2, respectivamente, en el último día de la semana. Baleares y la costa gallega podrían ver precipitaciones más débiles entre los 10 y 20 litros/m2.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias de carácter débil en el Cantábrico oriental y la mayor parte de la fachada oriental y el tercio nordeste peninsular. En Pirineos y el este de Cataluña podría haber chubascos localmente fuertes en las primeras horas del día. En cotas superiores a los 1.800/2.000 metros se podrían ver precipitaciones en forma de nieve.

Se producirán descensos de temperatura en Melilla e interiores del tercio suroriental peninsular, con aumentos en el sistema Central y oeste de Andalucía y de Alborán. Las mínimas irán en descenso en la mitad sureste peninsular, Cantábrico y Baleares, con aumentos en Canarias. Habrá máximas entre los 15-20 grados en casi toda la península y mínimas entre los 8-12 grados en media, salvo en Ávila o Burgos donde algunas zonas se bajarán de los 5 ºC.

Para el lunes, Aemet avanza que 'Claudia' dará "sus últimos coletazos". Lloverá en Extremadura, zonas del centro de la Península y Andalucía, especialmente en el sur. Además lloverá en el Cantábrico por la llegada de vientos húmedos del norte y también puede llover en Baleares.

De cara al martes, Aemet prevé que el tiempo cambie "definitivamente". Así, llegarán vientos fríos del norte de latitudes altas y se producirá una bajada "importante" de las temperaturas, que comenzará con las temperaturas mínimas, es decir, las nocturnas. Este día habrá ya heladas de madrugada en el interior de la mitad norte peninsular y en puntos del centro, sobre todo en páramos.

En los días siguientes, el descenso térmico continuará y se extenderá a las temperaturas diurnas, por lo que estos días centrales de la semana serán fríos, con heladas de madrugada también a primeras horas de la mañana. Estas heladas podrán extenderse e intensificarse en esos días.

El ambiente también será frío a mediodía y primeras horas de la tarde, ya que en amplias zonas de la mitad norte podrían no pasarse de 10 ºC. De este modo, solo se superarían los 18 ºC en puntos del sur de Andalucía. En cuanto a las precipitaciones, las lluvias quedarán acotadas al extremo norte peninsular y Baleares durante buena parte de la próxima semana.

El portal meteorológico Eltiempo.es señala que el lunes aún continuarán las precipitaciones en forma de chubascos, cuando llegarán lluvias al Cantábrico al imponerse el flujo de norte. El martes podrían darse chubascos en las islas Baleares y el miércoles, un frente llegaría al norte peninsular, que dejará precipitaciones en el Cantábrico y nieve en la cordillera Cantábrica y Pirineos.

De cara al jueves, llegará una masa de aire frío que afectaría a todo el país, con temperaturas que podrían descender de los 0 ºC en el norte, centro y este peninsulares y podrían llegar a descender hasta los -4 ºC. Las máximas quedarían alrededor de los 10 ºC o por debajo en zonas elevadas del interior. Ciudades como Burgos, Ávila o Soria podrían rondar los 5 ºC de máxima, mientras que Madrid, Zaragoza o Barcelona se quedarían entre 9-11 ºC.

Las temperaturas mínimas también se desplomarían y habría heladas en amplias zonas del país. Los registros más bajos se darían en alta montaña, mientras que los termómetros podrían descender hasta los -5 ºC o menos en puntos de Palencia, Burgos, Soria, Guadalajara, Cuenca y Teruel.