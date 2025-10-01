Llega un cambio de tiempo total a España según Aemet: del "diluvio" al calor veraniego con hasta 35 ºC en estas zonas

El huracán convertido en borrasca Gabrielle se aleja en dirección hacia el este tras haber dejado acumulados superiores a los 300 l/m2, y este miércoles predominará un tiempo más estable según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Todavía se pueden esperar tormentas, no obstante, en puntos del área mediterránea.

Además, todavía hay posibilidad de chubascos en el área mediterránea del este y sur de la Península, así como en Ibiza y Formentera. Por la tarde, podrán formarse tormentas en Ceuta y Melilla, en Cataluña y en puntos del sureste peninsular. En el resto se prevé un tiempo estable y temperaturas más altas.

De este modo, se espera un ambiente suave, propio de la época del año, incluso con algo de calor en el bajo Guadalquivir, donde se superarán los 30ºC. De cara al jueves y viernes, ya en el mes de octubre, Aemet prevé que serán días de tiempo estable, con cielos poco nubosos y ausencia de lluvias, aunque no se descartan cielos nubosos y precipitaciones débiles en el área mediterránea peninsular, especialmente en Cataluña, y Baleares.

Se espera un ascenso de temperaturas para el jueves, en especial en el Cantábrico, donde los termómetros volverán a bajar el viernes, permaneciendo sin cambios en el resto. Además, las máximas serán "algo altas para la época, de forma más marcada en el norte", precisa Aemet. Así, se superarán estos dos días los 25ºC en la mayor parte de Andalucía.

Para el fin de semana, se espera un tiempo similar en la mayor parte de España, aunque un frente podría barrer el extremo norte peninsular dejando lluvias y una bajada de las temperaturas para el domingo. En el resto continuará el tiempo estable y temperaturas suaves e incluso algo altas en el sur, donde podrán superarse los 34ºC en zonas de Andalucía.

En Canarias, los vientos alisios se calmarán "un poco" y se formarán nubes de evolución sobre las islas más montañosas sin que se descarte algún posible chaparrón. En cuanto a las temperaturas, serán suaves y no se esperan grandes cambios, con máximas de entre 25-27 ºC en zonas costeras.

Por su parte, el meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas ha avanzado que el inicio de octubre traerá un cambio de tiempo "radical", que pasará del diluvio al calor, de manera que el mes comenzará con estabilidad atmosférica. Por lo tanto, la inestabilidad que ha tenido lugar estos días, dará paso a un "veranillo otoñal".

A partir del miércoles el tiempo anticiclónico "dominará el panorama meteorológico", por lo que vendrán días de tiempo seco y soleado, e indica que "a lo sumo" habrá presencia de nubes altas, sin precipitaciones. Este día se llegarán a superar los 30 ºC en el interior de Andalucía y las vegas del Guadiana.

El jueves habrá cielos poco nubosos o despejados tanto en la Península como en los dos archipiélagos. Las máximas subirán por todo el interior peninsular y lo harán de forma acusada en la zona del Alto Ebro y en el interior de las comunidades cantábricas.

En cuanto a las temperaturas nocturnas seguirán parecidas, con ambiente frío en la meseta norte y en zonas de montaña. Asimismo, para el viernes se alcanzarán máximas entre los 25-30 ºC en la mayoría de capitales de provincia.