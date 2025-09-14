Aemet avisa a España: llega una fuerte anomalía de calor en las próximas horas con una subida de ocho grados en estas zonas

Las temperaturas seguirán en ascenso y se espera un ambiente "prácticamente de verano" en buena parte del centro y sur de la Península, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Las temperaturas van a experimentar un progresivo ascenso, dejando atrás las tormentas, y se superarán los 38 ºC en el Valle del Guadalquivir.

Esta jornada de domingo tendrá cielos despejados y tiempo estable, aunque la llegada de vientos húmedos desde el Mediterráneo dejará nubes y lluvias débiles. También habrá algunas lloviznas en Galicia. En cuanto a las temperaturas, habrá un ambiente más cálido en la mitad norte, en especial en el Cantábrico, donde se dará una subida de temperaturas notable.

De esta forma, ciudades como Bilbao rondarán los 30 ºC, Zaragoza y Madrid los 31 ºC, y se alcanzarán los 36 ºC en Badajoz, Granada y Sevilla. Córdoba, finalmente, podrá alcanzar los 38 ºC. La próxima semana comenzará con un ambiente incluso más cálido para la época del año. "Hablaremos de anomalías cálidas en las máximas de entre 6 ºC y 10 ºC en todo el país", advierten desde ElTiempo.es.

Para el lunes, aunque bajarán de manera notable las temperaturas en el área cantábrica, se superarán los 32 ºC en el Valle del Ebro y centro de la Península. Se llegará a más de 34 ºC en la mitad sur y más de 36 ºC en el valle del Guadalquivir. En cuanto a las lluvias, se esperan "tan solo" en el extremo norte de la Península debidas al paso de un frente, sin descartar lluvias en el área mediterránea.

De cara al martes, con una situación muy similar a la del lunes, aumentará algo la probabilidad de tormentas en Cataluña. Es probable que para el miércoles se produzca un nuevo repunte de las temperaturas, con un ambiente "muy cálido" para la época, ya que incluso podrían superarse los 38ºC en el Valle del Guadalquivir, según ha indicado Del Campo.

Entre el lunes y el miércoles las máximas diurnas estarán entre cinco y diez grados por encima de lo normal para la época del año en buena parte de la Península, sobre todo en el centro y sur. Las temperaturas nocturnas estarán más próximas a la normalidad, aunque pueden ser algo más cálidas en algunas zonas.

Se esperan igualmente noches tropicales en zonas del Mediterráneo y de la mitad sur, pero el ambiente "anómalamente caluroso" para la época se dará principalmente durante las horas centrales del día y en las primeras horas de la tarde, según ha avanzado Del Campo.

En cuanto a Canarias, también se espera una subida de las temperaturas para los próximos días, en especial a comienzos de semana. En este sentido, este domingo se superarán los 32 ºC en el sur de Gran Canaria y de Fuerteventura, y el lunes se superarán los 34 ºC en estas zonas. Para el martes repuntará el calor en el archipiélago canario con descensos en los días posteriores.

Por último se espera que, con la información de la que dispone Aemet, la semana de 22 al 28 de septiembre sea de nuevo cálida para la época del año, con precipitaciones escasas en la mayor parte de la Península.

En cuanto a la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, aunque aún con una incertidumbre elevada, también se darían temperaturas superiores a las normales para esas fechas, así como escasez de precipitaciones en general.