Llega un "tobogán térmico" a España en las próximas horas: los expertos alertan de hasta 37 ºC en estas zonas

Mapa de Europa con las anomalías de temperatura en las próximas horas.

El fin de semana llega a España con un ascenso en los termómetros. A pesar de las suaves temperaturas que han caracterizado a esta última semana, las jornadas del sábado y del domingo prometen traernos recuerdos del mes de agosto.

Ahora bien, el calor no permanecerá mucho tiempo con nosotros. Tal y como explican los expertos de Eltiempo.es, estamos ante una situación de "tobogán térmico". Es decir, que el domingo el mercurio volverá a caer y volverán las temperaturas suaves.

“Hablaremos de un día de calor para la época, el sábado, seguido por otro día que será frío para la época en muchas áreas”, explica la web meteorológica. Este fin de semana veremos también precipitaciones y tormentas en zonas del norte y el noreste peninsular.

Pero vayamos por partes. Este viernes es el día en el que se iniciará el subidón de las temperaturas. El frente frío se irá alejando por el Mediterráneo y en su marcha podrá dejar algunas lluvias en el Cantábrico, Cataluña y la costa valenciana.

El ascenso de los termómetros, por lo tanto, se sentirá menos en el este y el sureste donde, de hecho, podría continuar la bajada de temperaturas. Ahora bien, el resto de regiones en la península sí notarán el calor. Meteored destaca Murcia, Córdoba y Granada.

Los termómetros podrían marcar los 37ºC en estas zonas. También podrían hacer entre 4ºC y 8ºC más en zonas de Galicia y de Castilla y León. De hecho, las provincias de Valladolid, Zamora y Salamanca podrían alcanzar los 30ºC durante el viernes.

Más calor podría hacer en Extremadura, Castilla-La Mancha y zonas de Andalucía, en las que podrían alcanzar máximas de 36ºC. Las Islas Canarias también notarán un ascenso de sus temperaturas máximas y soplarán vientos alisios de moderado a fuerte.

El sábado, más calor. “En líneas generales las subidas estarán entre 2ºC y 6ºC, pero podría haber subidas superiores a los 10ºC en áreas del Cantábrico. Bilbao, por ejemplo, podría alcanzar los 36ºC, mientras que en Santander rondarían los 34ºC”, explica Eltiempo.es.

En los valles del Guadalquivir y del Guadiana la temperatura máxima quedará todavía por encima de los 35ºC, Sevilla y Córdoba podrían alcanzar 37ºC. Y en el área de Extremadura y Castilla-La Mancha las temperaturas rondarán entre los 33ºC y los 36ºC.

Aragón, Castilla y León, Baleares y Canarias pueden esperar alcanzar los 30ºC de temperatura e, incluso, superarlos en algunos casos. En cualquier caso, el sábado se acercará un frente por el noroeste que traerá nubes a Galicia, Pirineos y Cordillera Ibérica.

Ese frente irá penetrando en la península Ibérica durante el domingo y se desplazará hacia el este y hacia el sur. Se pueden esperar chubascos en Galicia, Asturias y Castilla y León. Las nubes se mantendrán en las regiones del Cantábrico.

En cuanto a las temperaturas, se volverán a desplomar durante el domingo. En la vertiente atlántica, de hecho, podrían caer hasta 8ºC, es más, en las zonas afectadas por este frente frío las temperaturas pueden llegar a ser atípicamente frías para la época.

Ahora bien, en zonas del sur peninsular las máximas seguirán por encima de los 35ºC. “La excepción al descenso la encontraremos en el este-sureste y en puntos del litoral mediterráneo andaluz, así como áreas de la cornisa cantábrica”, señala Eltiempo.es.

Mientras que en el Cantábrico las temperaturas se mantendrán estables, en el resto de esas zonas podremos ver temperaturas hasta 6ºC más altas.