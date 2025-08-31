Llega el frío anómalo a España en las próximas horas: Aemet avisa que septiembre arranca con 8 ºC menos en estas zonas

Las temperaturas en España, que remontaron el pasado sábado, caerán de nuevo este domingo comenzando en el oeste peninsular, un descenso que se extenderá al resto del país el lunes. Esto coincide con el inicio del mes de septiembre, que en la primera semana registrará valores más bajos de lo normal según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A lo largo de esta jornada continuarán las temperaturas altas en estas zonas del sur y este de la Península, pero en el oeste habrá un descenso térmico por la llegada de un frente atlántico. La bajada será notable en el Cantábrico, de 6 a 8 °C, y se reactivarán las lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos. Se podrán formar tormentas intensas en los Pirineos y Cataluña.

Aemet prevé que el descenso térmico del domingo se extienda por el resto del país este lunes, cuando solo se superarán los 30 °C en zonas de los tercios este y sur de la Península. Las precipitaciones quedarán acotadas de nuevo al extremo norte de la Península, con posibles tormentas intensas en Cataluña que no pueden descartarse en puntos de Baleares.

Según la predicción, la primera semana de septiembre se presenta con temperaturas "más bajas de lo normal" en buena parte de la Península, en especial en la mitad occidental. Habrá lluvias "más abundantes de lo habitual" para esta época del año en Galicia, Cantábrico, Pirineos y puntos de Canarias, mientras que en el resto estarán en torno a los valores normales.

Además, se podrán formar tormentas en zonas del área mediterránea y en Baleares, sin que se descarte que sean fuertes. Las temperaturas tendrán altibajos en función de la llegada de masas de aire cálido o frío. De esta forma, subirán el martes y miércoles, cuando se superarán los 34 °C en los valles del Ebro y Guadalquivir, para volver a bajar el jueves.

De cara al fin de semana, podrían volver a subir, con valores superiores a los 34-35 °C en zonas del centro y mitad sur. Durante la semana del 7 al 14 de septiembre, Aemet prevé que predominen temperaturas en torno a los valores propios de la época, que pueden ser algo más cálidos en el este peninsular y los archipiélagos.

Aemet añade que "no hay una tendencia clara" en cuanto a las precipitaciones, aunque serían "escasas" en el suroeste peninsular. En cuanto a la semana del 15 al 21 de septiembre, Aemet prevé que, dentro de la incertidumbre, las temperaturas estén en torno a sus valores habituales, mientras que sigue sin haber una tendencia clara para las lluvias.

Por otra parte, la subida de temperaturas durante el fin de semana incrementará el peligro de incendios en amplias zonas de la Península. En este sentido, se esperan niveles "muy altos" o "extremos" sobre todo en áreas del noroeste, centro y mitad sur del territorio.

Mientras, en buena parte de Galicia y comunidades cantábricas, así como en el nordeste peninsular, los niveles de peligro serán bajos o moderados, aunque permanecerán muy altos en zonas de la comunidad gallega y Asturias, según Aemet.