Llega la racha final de la ola de calor según Aemet: lo que llega en las próximas horas antes de la caída de 5 ºC en estas zonas

Un total de 35 provincias estarán este jueves con avisos activos por altas temperaturas, precipitaciones y tormentas, en la segunda parte de una ola de calor histórica que no aflojará hasta la semana que viene. Once de estas provincias estarán en nivel naranja (importante) por calor, con temperaturas máximas de hasta 42 ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Ourense (Galicia), Badajoz y Cáceres (Extremadura), Lleida (Cataluña), Toledo (Castilla-La Mancha), Huesca y Zaragoza (Aragón) y Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla (Andalucía) tendrán aviso por riesgo por calor. Se llegará a los 42 ºC en Córdoba y Sevilla.

El resto de avisos por altas temperaturas se darán en Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja), Navarra (Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra), Murcia (Vega del Segura), Madrid (Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste), Lugo y Pontevedra (Galicia), Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña).

También en Albacete y Ciudad Real (Castilla-La Mancha), Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora (Castilla y León), Islas Baleares (Ibiza y Formentera y Mallorca), Teruel (Aragón), Almería, Cádiz y Granada (Andalucía) y Gran Canaria (Islas Canarias). Por otra parte, los avisos por tormentas y precipitaciones se darán en Barcelona, Girona y Lleida (Cataluña) y en Huesca (Aragón).

Aemet prevé para este jueves que, tras el paso de la vaguada en forma de dana que ha refrescado las temperaturas el miércoles, entren altas presiones por el norte peninsular que propicien un flujo del nordeste con abundante nubosidad baja. En el entorno cantábrico y norte de Galicia y se esperan lluvias y lloviznas débiles y bancos de nieblas matinales y vespertinos en zonas altas del interior.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del interior y se esperan tormentas y chubascos en el nordeste y la Ibérica, localmente fuertes con granizo en el entorno pirenaico, sin descartar otras zonas montañosas del norte y sureste. Asimismo, se prevén intervalos de nubes altas en Baleares y nuboso en el norte de las islas Canarias, así como calima en las islas Canarias más orientales y posible en el sur del resto.

Se espera un descenso de temperaturas en Canarias, en el extremo suroeste peninsular y en el nordeste. En el resto se prevé un ligero aumento, más acusado en la meseta norte y en Galicia. Se superarán los 35ºC en la mayor parte de la mitad sur de la Península, meseta norte, en el sur de Galicia, en las depresiones del noreste y en zonas de Canarias y de Baleares y se alcanzarán los 40ºC en las depresiones de la vertiente sur atlántica.

Con respecto a las temperaturas mínimas, habrá un descenso ligero, salvo aumentos en el entorno del Sistema Central occidental y Baleares donde no se esperan cambios. No bajarán de 20ºC en la mitad sur peninsular y suroeste de Castilla y León, excepto en montañas, y en las depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 ºC en el Mediterráneo, zonas de Canarias y depresiones de la vertiente atlántica sur.

Traca final

"El viernes 15, ecuador del mes, habrá avisos por temperaturas muy altas en todas las comunidades autónomas, excepto por Canarias y la Región de Murcia", advierte Duncan Wingen, meteorólogo de Meteored. "La barrera de los 40 ºC se volverá a superar en la depresión del Guadalquivir de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén. Se esperan también 40 ºC en el valle del Tajo y Guadiana, implicando las provincias de Toledo, Cáceres, Badajoz. No se descartan en puntos de la vertiente cantábrica".

Las temperaturas volverán a dispararse el fin de semana en España, prosigue el experto. "El sábado se prevén más de 40 ºC a la sombra en el valle del Ebro, Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, valle del Guadalquivir, interior de la Región de Murcia e interior sur de Valencia. Se prevén hasta 44 ºC en Córdoba, 43 ºC en Sevilla, 40 ºC en Madrid y 42 ºC en Badajoz y Zaragoza".

"El domingo subirán aún más las máximas y es probable incluso que se activen avisos rojos como en la jornada de ayer en Sevilla y Córdoba con 45 ºC. Por otro lado, se sobrepasarán los 41 o 42 ºC en Zaragoza, Lleida, Murcia y Badajoz. Quedarán por encima de los 40 ºC en Cáceres, Toledo, Ciudad Real, Granada, Albacete y Huesca". No obstante, a partir del martes llegará el desplome de hasta 5 ºC en varias regiones de España.