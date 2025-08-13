Badajoz toca el techo de calor en España con 45 ºC pero no rebasa el récord histórico que marcó Córdoba en 2021

La ciudad de Badajoz ha marcado este martes el techo de la actual ola de calor que azota España, registrando una máxima de 45,5 grados centígrados en las Vegas del Guadiana, una zona que ha tenido activado el aviso rojo por altas temperaturas a lo largo de toda la jornada.

No hay que confundir no obstante este dato con el récord histórico por calor en un solo día para un mes de agosto, que todavía conservan dos localidades de Córdoba. Son La Rambla, que alcanzó 47,6 grados centígrados el 14 de agosto de 2021, y Montoro, con 47,4 grados ese mismo día.

No obstante, la máxima sirve para ilustrar la excepcionalidad de esta ola de calor, en la que Badajoz ha ido topando las temperaturas más elevadas en España. Incluso en plena canícula, el periodo más cálido del año, la media roza en la región los 35 ºC. Hace un año, la capital pacense se mantenía en 36 ºC.

Otras dos localidades extremeñas, Mérida y Olivenza, ambas en la misma provincia, se han colado en la clasificación de las diez más calurosas del país esta jornada. Han registrado 44.2 ºC y 44.1 ºC respectivamente.

Otros municipios extremeños han experimentado temperaturas significativamente altas. Es el caso de Serradilla, donde se ha alcanzado 43.8 ºC; Alburquerque (43.5 ºC); Alcuéscar y Barcarrota (43.2 ºC); Navalmoral de la Mata (43.1 ºC); Cañaveral (43 ºC) o Alconchel (42.9 ºC).



Culminan la lista de municipios extremeños con temperaturas extremas Jerez de los Caballeros (42.8 ºC), Herrera del Duque (42.7 ºC), Aliseda (42.4 ºC), Navalvillar de Pela y Villanueva del Fresno (42.3 ºC).

Sin embargo, es Sevilla la que ha registrado hoy la segunda temperatura más alta del país, con 45,2 ºC registrado en la estación meteorológica de Tablada durante la tarde. En la provincia de Huelva se ha alcanzado el tercer puesto, con 45 ºC en El Granado.

Cierran la clasificación de temperaturas extremas en el sur de España los municipios de Fuentes de Andalucía (44,5 ºC), Carmona (44,4 ºC), Morón de la Frontera (44,3 ºC), Mérida (44,2 ºC), Olivenza (44,1 ºC) o Almonte (44 ºC) . Aldamén, en Ciudad Real, también superó los 44 ºC.

¿Por qué no termina la ola?

Aunque originalmente el descenso de temperaturas que se va a producir este miércoles podía haber dado fin a la ola de calor, Aemet ha optado por darle continuidad y alargarla hasta el lunes 18. De este modo podría convertirse en la tercera más larga jamás registrada, después de la de verano de 2025 (26 días de duración) y la de 2022 (18 días).

"La configuración sinóptica continúa estacionaria en nuestro entorno, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la península y Canarias", explica José Luis Camacho, portavoz de Aemet.

Camacho apunta a "un cambio transitorio" este miércoles "por el paso de una pequeña vaguada que afectará al norte de la península y traerá un alivio térmico a la mitad norte". En Galicia "se notará el efecto del aire atlántico", persistirán "las temperaturas significativamente elevadas en la mitad sur, el nordeste y zonas de Baleares y de Canarias", y se esperan tormentas y chubascos en la meseta norte, en el nordeste peninsular, el Sistema Ibérico y los Pirineos.

Sin embargo, la "incertidumbre" regresa para el jueves, con un "probable nuevo ascenso térmico, más acusado en la mitad norte, que continuaría en los siguientes días". Las temperaturas volverán a ser muy elevadas -entre 40 y 42 grados- en el cuadrante suroccidental, en el valle del Ebro y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea.

Camacho explica que volverá la estabilidad al Cantábrico, lo que propiciará "un flujo del nordeste con abundante nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia". Se esperan "lluvias y lloviznas débiles y bancos de nieblas matinales y vespertinos en zonas altas del interior".

Las temperaturas máximas irán en descenso en Canarias, en el extremo suroeste peninsular y en el nordeste mientras que en el resto se espera un ligero aumento, más acusado en la meseta norte y en Galicia.

El fin de semana, traca final

Tras una "pausa ligera de dos días", advierte Camacho, se espera un repunte del calor a lo largo del viernes. El sábado España volverá a experimentar un "calor notable" que no desaparecerá de muchos puntos de la península y de las islas Baleares. El domingo, las condiciones serán muy similares a las de la plena ola de calor.

En cuanto al lunes, 18, el escenario más probable pasa por el descenso de las temperaturas, "aunque este día todavía serían significativamente elevadas para la época del año", advierte el meteorólogo. Se prevé todavía que se superen los 40 grados en algunas zonas.