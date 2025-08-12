Llega a España un brusco cambio de tiempo: caída de 5 ºC y tormentas intensas en las próximas horas según Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que podría declarar el final de la actual ola de calor que afecta a España de forma inminente, ya que la entrada de aire húmedo con origen en el Atlántico provocará tormentas y un descenso desde las máximas de 40 ºC del fin de semana hasta 35 ºC el miércoles en puntos como Madrid. No obstante, las temperaturas remontarán.

Para este martes se prevé un predominio de descensos térmicos en la vertiente mediterránea mientras que subirán en el extremo sur, e incluso en el extremo oriental del Cantábrico. Se esperan "temperaturas similares a las del lunes" en el interior peninsular, superando los 36-39 grados, e incluso los 44 grados en puntos del Guadalquivir.



Aemet explica que, "debido a la formación de tormentas vespertinas generalizadas, la incertidumbre en el pronóstico de las máximas es alta". En cuanto a las mínimas, anticipa "valores muy elevados en gran parte del territorio, con lo que no se bajará de 22-25 grados en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste".

"La aproximación de una onda junto al intenso calor, la convergencia de vientos en superficie y la energía que aporta un Mediterráneo caldeado ayudará a que las nubes convectivas crezcan con energía en unas horas, dejando finalmente tormentas que descargarán durante la tarde", advierte Samuel Biener, experto de Meteored.

Según los modelos de previsión del portal meteorológico, pueden caer puntualmente "más de 30-40 l/m² en 3 horas o menos en el Prepirineo y Pirineo aragonés y catalán, provincia de Teruel, serranía de Cuenca, provincia de Albacete e interior de la Región de Murcia. Este escenario no se descarta en zonas montañosas del sureste y en el golfo de Vizcaya".

También se producirán chaparrones aislados de "cierta intensidad" en el Sistema Central, Castilla y León, La Rioja, resto del País Vasco, Extremadura, Cantabria, Navarra y en las comarcas interiores de Cantabria y Asturias.



A partir del miércoles, la predicción de Aemet apunta a una mayor probabilidad de que predominen los descensos de las máximas en la península, que será notable en la vertiente cantábrica, "por lo que es probable que las temperaturas se sitúen por debajo de los umbrales de ola de calor".



Sin embargo, "las temperaturas diurnas todavía serán muy elevadas en el cuadrante suroccidental y depresiones del nordeste", mientras que la probable formación de tormentas vespertinas generalizadas podría, de nuevo, afectar a la evolución de las temperaturas diurnas.





En cualquier caso, el miércoles, según ha aclarado el portavoz de la Aemet, José Luis Camacho, "ya no se cumplen los criterios de ola de calor por extensión", con lo que mañana martes "con toda probabilidad se cerrará este episodio de ola de calor".



En cuanto al jueves, la agencia meteorológica anticipa "un alto grado de incertidumbre", en el que el escenario más probable es el comienzo de "un nuevo ascenso térmico, más acusado en la mitad norte, que continuaría en los siguientes días".



"Con ello, las temperaturas continuarían siendo muy elevadas en el cuadrante suroccidental, valle del Ebro y puntos de la vertiente mediterránea", ha puntualizado. Según Camacho, no se podría descartar, a pesar del descenso de temperaturas del miércoles, que pueda iniciarse el jueves un "nuevo episodio de calor".