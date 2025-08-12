Calima en Arrecife, Lanzarote, este lunes.

Calima en Arrecife, Lanzarote, este lunes. EFE/ Adriel Perdomo

Meteorología

Aemet activa la alerta roja en País Vasco y Andalucía con avisos por calor y tormentas en toda España

El día estará marcado por máximas de hasta 44 ºC y fuertes tormentas antes del descenso de temperaturas del miércoles.

P. Fava
Casi toda España estará en aviso este martes por altas temperaturas, lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se encuentra activo el nivel rojo (extremo) en Córdoba y Sevilla por el calor, ya que los termómetros alcanzarán los 44 ºC. También tienen activo el aviso rojo Huelva, y Guipúzcoa y Vizcaya por máximas de entre 40 ºC y 42 ºC.

Además, estarán en nivel naranja (importante) por altas temperaturas La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja), Álava, Navarra (Pirineo Navarro, Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra), Madrid (Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste), Ourense (Galicia), Badajoz y Cáceres (Extremadura).

También habrá avisos naranjas en Lleida y Girona (Cataluña), Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Toledo (Castilla-La Mancha), Valladolid, Segovia, Ávila y Burgos (Castilla y León), Cantabria (Cantabria del Ebro), Huesca y Zaragoza (Aragón), Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén (Andalucía) y Gran Canaria (Islas Canarias).

El resto de avisos por altas temperaturas se esperan en Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), La Rioja (Ibérica Riojana), Murcia (Altiplano de Murcia y Vega del Segura), Madrid (Sierra de Madrid), Lugo y Pontevedra (Galicia), Girona y Tarragona (Cataluña), Albacete, Cuenca y Guadalajara (Castilla-La Mancha).

También habrá avisos por calor en Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora (Castilla y León), Cantabria (Liébana), Mallorca (Islas Baleares), Principado de Asturias (Suroccidental asturiana), Teruel (Aragón), Málaga (Andalucía) y Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Tenerife (Islas Canarias).

Por otra parte, se prevén tormentas en Murcia, La Rioja (Ibérica Riojana), Barcelona, Girona y Lleida (Cataluña), Albacete, Guadalajara y Cuenca (Castilla-La Mancha), Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón), Granada y Jaén (Andalucía), así como en Ávila, Burgos, Segovia y Soria (Castilla y León). Asimismo, se esperan precipitaciones en Lleida y en Huesca.

La AEMET prevé que este martes el día comience con estabilidad generalizada en el país, con cielos poco nubosos, salvo nubes bajas en Galicia y el Cantábrico. No obstante, durante la tarde se espera un aumento de la inestabilidad, con abundante nubosidad de evolución y chubascos acompañados de tormentas, salvo en el sudoeste y oeste de Galicia.

Se prevé que sean localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes en el Sistema Ibérico y Pirineos, sin descartar el resto del tercio oriental y otras montañas de la mitad norte. Asimismo, estará nuboso en el norte de las islas Canarias.

Se esperan probables brumas y bancos de niebla matinales en el Cantábrico que podrían ser más persistentes en litorales de Galicia. Además, la calima disminuirá en Canarias y aumentará en la mitad noroeste peninsular.

En cuanto a las temperaturas máximas, descenderán en Canarias, fachada oriental y en el norte peninsular, excepto en el Cantábrico oriental y el oeste de Galicia, donde se prevén aumentos. Habrá pocos cambios en el resto.

De esta forma, se superarán los 34 ºC en la mayor parte de la Península y de Canarias, así como en zonas de Baleares y se alcanzarán los 40 ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, probablemente también en las depresiones del noreste.

Respecto a las temperaturas mínimas, descenderán en Canarias y la mitad norte peninsular, con aumentos en la mitad sur y sin cambios en Baleares. No bajarán de 20 ºC en la mayor parte del país, excepto en el norte peninsular y montañas y es probable que se superen los 25 ºC en el Mediterráneo, Canarias, vertiente atlántica sur y en las depresiones del nordeste.

Por último, soplará norte en Canarias y levante en el Estrecho, ambos moderados con probables intervalos de fuerte. También se espera moderado el viento del norte en litorales atlánticos gallegos e intervalos de moderado del este en Alborán. En el resto, habrá viento flojo en general. Predominarán sur y este en Baleares y vertiente mediterránea, oeste y sur en la atlántica, y norte en la cantábrica.