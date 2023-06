Aemet avisa a España sobre el verano "anómalo" que llega: estará entre los peores de la historia

Las anomalías de precipitaciones y temperaturas que experimenta nuestro país en los últimos meses se prolongarán con la estación entrante. El verano que comenzará oficialmente el próximo 21 de junio será de nuevo muy caluroso, a la que habrá que añadir "tormentas más abundantes que otros veranos" en España, confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las probabilidades apuntan a un verano no solo cálido, explica el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, sino "muy cálido" y tormentoso. "No podemos saber aún si será más caluroso que el verano del año pasado, pero podría situarse entre los 5 más cálidos de los últimos 30 años", ha adelantado el experto.



Respecto a las lluvias, estarán entre un 40 o un 50 por ciento por encima de la media para una estación veraniega que durará aproximadamente 93 días y 16 horas. La tendencia no está clara, sin embargo, en el Cantábrico y las Islas Canarias. Sin embargo, Del Campo precisa que las precipitaciones normalmente no suelen ser abundantes en verano como para paliar situaciones de sequía meteorológica. "Habrá que esperar a otoño", lamenta, estación que comienza el 23 de septiembre.

Con respecto a la primavera, Aemet confirma que se ha tratado de la más cálida de la serie histórica, cuyo arranque se sitúa en 1961. Ha sido una estación "extremadamente cálida", con una temperatura en la España peninsular de 14,2 grados. Supera así por 0,3 grados a la más cálida hasta ahora, que fue la del año 1997.



El mes de marzo fue también el tercero más cálido de la serie, mientras que abril arrojó una temperatura media superior en 3 grados al promedio normal, además tuvo lugar un "importante episodio de altas temperaturas" a finales de mes.



En este punto, Del Campo ha destacado que entre los días 25 y 29, de abril todas las jornadas fueron "las más cálidas para esas fechas desde, al menos, 1950"; Córdoba alcanzó una temperatura máxima de 38,8 grados, la más alta registrada en la España peninsular en abril.



Mayo, en cambio, se trató de un mes normal en conjunto, aunque con marcadas diferencias entre los diez primeros días, que conformaron un período cálido, y el resto del mes, con temperaturas en general por debajo de lo normal en el conjunto de España.

Mayo de 2022 fue un mes climatológicamente normal:

🔴 Temperatura 0.4 °C por encima del promedio 1991-2020.

🔵 Lluvias superiores en un 5 % a la media de ese período.

Sin embargo, hasta el día 10 fue un mes cálido y seco; después, fresco y lluvioso. pic.twitter.com/3BMNbPmS2q — AEMET (@AEMET_Esp) June 6, 2023



En cuanto a las precipitaciones, la primavera de 2023 ha sido la segunda más seca de la serie histórica, con una precipitación acumulada en la España peninsular de 95 litros por metro cuadrado. Del Campo ha confirmado que "tan solo la primavera de 1995, con 85 litros por metro cuadrado, fue más seca que la de 2023, y son los únicos casos, desde al menos 1961, en que no se llegan a acumular como mínimo 100 litros por metro cuadrado en primavera".



Sin embargo, el portavoz subraya que "España continuaba en la situación de sequía meteorológica con la que comenzó en el invierno 2021-2022". A esto se suma la sequía de larga duración (correspondiente al análisis de las precipitaciones de los treinta y seis meses previos) que comenzó a finales del pasado año.



Por meses, marzo fue muy seco -el sexto más seco de la serie- ya que las precipitaciones solo alcanzaron el 36 por ciento de su valor normal. Abril por su parte fue "extremadamente seco", con precipitaciones que apenas superaron la quinta parte de lo normal, el más seco desde que hay registros.

En contrapartida, mayo ha cerrado con un balance normal, sobre todo por los continuos chubascos que se produjeron, de manera casi generalizada, en el territorio peninsular y las Baleares, durante la segunda quincena del mes.

