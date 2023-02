Ya está aquí la DANA polar: Aemet alerta que trae a España fuertes lluvias, nieve y hasta -10ºC

La primavera adelantada que hemos disfrutado durante los días de Carnaval en España llega a su abrupto final. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone en alerta al país por la llegada de un episodio de tiempo invernal, favorecido por la entrada de aire frío de origen polar y la formación de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que desplomará las temperaturas hasta 10ºC por debajo de las máximas de los días precedentes, además de provocar amplias nevadas y heladas.

El episodio de frío invernal "adverso" ha comenzado en las primeras horas del miércoles por el norte de la Península, explica Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, con mayor fuerza en el Cantábrico. También se prevén posibles chubascos acompañados de tormenta, un fenómeno que califica de "poco habitual en febrero" pero "no insólito".



La cota de nieve está descendiendo hasta unos 600-800 metros en el norte, pero con la intensificación de la DANA se espera que las nevadas vayan incrementándose a lo largo del día y afectando a zonas cada vez más bajas. A partir del jueves habrá lluvias y chubascos localmente fuertes y persistentes en Galicia, comunidades Cantábricas, Alto Ebro y Pirineos.

El peligro por #nieve será importante el jueves en áreas de las comunidades cantábricas, Navarra, Pirineos y meseta norte, con acumulados en zonas bajas (por encima solo de 500 metros) que podrán superar los 5 cm en 24 horas, y hasta 20 cm en cotas más altas del Pirineo. pic.twitter.com/RxuCZGbdzF — AEMET (@AEMET_Esp) February 22, 2023

Las lluvias seguirán presentándose en el sistema Central e Ibérico, la Comunidad Valenciana y las Baleares. La cota de nieve bajará mucho, en torno tan solo a unos 400 a 600 metros en Galicia, Cantábrico y Castilla y León. Se espera a unos 500-700 metros en el resto de la mitad norte y zona centro, entre 600-800 metros en la mitad sur.



Del Campo ha pedido precaución el jueves ya que "los acumulados de nieve pueden ser importantes". El portavoz habla de espesores superiores a los 10 centímetros en 24 horas en cotas bajas de las comunidades Cantábricas, especialmente en Asturias y Cantabria. Será algo menor en el País Vasco, Navarra, norte y este de Castilla y León y este de Galicia.



El frío será protagonista de este episodio, con una "bajada importante de las temperaturas" el jueves. Aunque será más acusado en el norte y zona centro de la Península, las temperaturas diurnas podrán ser hasta 10 grados más bajas que el día anterior. Habrá heladas en buena parte del interior peninsular, más intensas en zonas de montaña, con hasta 10 grados bajo cero en el este de la meseta norte.

Esta es la potente descarga de aire frío polar, con recorrido marítimo, que "revolucionará" el tiempo a partir del miércoles



🌡️Bajón de temperaturas

🌧️Lluvia en forma de nievehttps://t.co/KCKslAghHZ pic.twitter.com/AVJbgLdCpL — Eltiempo.es (@ElTiempoes) February 21, 2023





Las heladas se recrudecerán el viernes, afectando a más zonas que el día anterior y bajando de 4 a 5 grados bajo cero en buena parte del interior de la mitad norte. En ciudades como Segovia o Soria se podrá bajar hasta 8 grados bajo cero, y las diurnas serán inferiores a 10 grados en la mitad norte.

Durante el fin de semana se podrían recuperar las temperaturas, pero persistirán las madrugadas muy frías y heladoras, con ambiente frío en las horas centrales del día en buena parte de la mitad norte y zona centro. No obstante, de momento "no se puede hablar de una ola de frío en sentido estricto", porque no se superan los umbrales necesarios de "intensidad, persistencia y extensión" que se requieren.

