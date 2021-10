Llega la 'cebolla' meteorológica a España: extremos de frío y calor hasta el fin de semana

La semana del puente del Pilar continuará el tiempo estable, con algunas nieblas matinales en el interior y cielos poco nubosos en la mayor parte de España, a excepción de alguna lluvia aislada y escasa en el Mediterráneo.



La nota mas característica de los próximos días la pondrá la "marcada amplitud térmica" que tendrá lugar entre el día y la noche, con madrugadas frescas pero con ambiente suave en las horas centrales, incluso algo más cálido de lo normal para esta época en el oeste y sur peninsular, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La variación drastica entre las temperaturas nocturas y diurnas, sin embargo, llevan a España a los denominados tradicionalmente como 'días de la cebolla', por las capas de ropa que hay que quitarse durante el día.

Vuelven los #DíasDeLaCebolla: ambiente fresco de madrugada y templado por la tarde (más de 20 ºC de diferencia en algunas zonas).

Tendremos que salir de casa con varias capas de ropa (como las cebollas) de las que poco a poco nos iremos desprendiendo.

Mapa: @crballesteros pic.twitter.com/Nri468RQcD — Rubén del Campo (@Rub_dc) October 11, 2021

Las previsiones de la Aemet para el martes, Día de la Hispanidad, indican que se producirán brumas y bancos de niebla matinales en Galicia e interior de las comunidades cantábricas y es posible que también en los valles de ríos de Castilla-La Mancha, del interior de Murcia, Andalucía y puntos de Baleares.



Esas nieblas tenderán a disiparse pronto y quedará en general un día con cielos poco nubosos en la mayor parte de España, salvo en el área del Estrecho y en el extremo oriental de Andalucía, donde no se descarta alguna lluvia débil y dispersa, ha indicado el portavoz de la Aemet.



Soplará el cierzo en el valle del Ebro, la tramontana en Cataluña -con rachas fuertes en el Ampurdán-, el levante en el Estrecho y también habrá vientos intensos de componente este en Galicia.



Las temperaturas mañana martes no variarán demasiado respecto a las de días anteriores, de manera que el ambiente será templado e incluso cálido a mediodía, hasta el punto de que en el valle del Guadalquivir se superarán los 30 grados o rondarán entre los 20 a 25 grados en amplias zonas del interior.



Sin embargo, la madrugada del martes será fresca, con temperaturas mínimas de unos 5 grados e incluso inferiores en ciudades de la Meseta norte como Burgos o Soria y, según la Aemet, es posible que en algunos puntos de esa zona la diferencia de temperatura entre la madrugada y primeras horas de la tarde supere los 20 grados.



Para el miércoles 13 y el jueves 14 las previsiones apuntan a que continuará el ambiente estable en la mayor parte de España, con brumas y nieblas matinales en puntos del interior, pero con cielos poco nubosos y sin lluvias en general.



El viento del este de procedencia marítima llevará nubes a las regiones bañadas por el Mediterráneo que darán lugar a posibles chubascos que en general serán débiles y aislados, más probables en Baleares, este de Cataluña y Comunidad Valenciana.



Esos chubascos podrían ser algo más intensos en las sierras de Mallorca durante la jornada del miércoles y en la costa valenciana el jueves, sin descartar que ese día puedan afectar también al litoral de Murcia y de Almería. Los vientos seguirán soplando con fuerza en el norte de Cataluña y en Baleares y dejarán mala mar y olas de hasta tres o cuatro metros en el Cantábrico, donde se esperan rachas fuertes de componente este.



La Aemet no pronostica cambios de temperatura para mediados de semana, aunque los termómetros podrían bajar un poco en general y subir de manera significativa en el Cantábrico. Según ha detallado Rubén del Campo, es posible que el miércoles y el jueves próximos se superen de nuevo los 30 grados en el Guadalquivir y los 25 de máxima en amplias zonas de la mitad sur, mientras que en el norte las máximas oscilarán entre los 18 y los 20 grados que tendrán en el Cantábrico oriental y los 27 del sur de Galicia.



Por la noche continuará haciendo fresco y no se descartan heladas débiles en zonas de montaña así como en páramos de la zona centro y mitad norte de la Península, es decir que esos dos días de nuevo habrá "una notable amplitud térmica", o lo que es lo mismo, "mucha diferencia de temperatura entre la madrugada y primeras horas de la tarde" ha informado el portavoz de la Aemet.



A partir del viernes 15 y hasta el domingo 17 las previsiones meteorológicas apuntan a que continuará el tiempo anticiclónico, estable y sin precipitaciones, si bien podría continuar el viento del este en el área mediterránea y el levante en el Estrecho haciendo aumentar la nubosidad y tampoco se descartan chubascos débiles en esas zonas y en Galicia.



Las temperaturas no experimentarán cambios importantes, aunque las madrugadas podrían ser algo más templadas y también podría reducirse la amplitud térmica diaria. En cuanto a Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna lluvia débil por allí, con cielos más despejados en el resto, vientos alisios flojos y temperaturas estables que oscilarán entre los 20 grados de madrugada y los 25 a 27 a mediodía en zonas costeras.

