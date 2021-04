El tiempo en España para el lunes 12 de abril: temperaturas diurnas en aumento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana lunes temperaturas diurnas en aumento en gran parte de la península y en Canarias, y en descenso en el área mediterránea, además de vientos con intervalos de fuerte en el litoral gallego, Ampurdán y desembocadura del Ebro.



Aunque en la vertiente atlántica se espera una tendencia a la estabilización, todavía se producirán precipitaciones, débiles en general, en el extremo oriental del Cantábrico y entorno de Pirineos, que irán remitiendo a lo largo del día.



También en el noreste de Cataluña y en Baleares se esperan algunos chubascos y tormentas durante la primera mitad del día.

El tiempo: pronóstico para el lunes 12 de abril



Intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución en el resto de la península y Estrecho, con posibilidad de algún chubasco en las sierras del sureste peninsular. En Canarias, poco nuboso con intervalos nubosos dispersos y baja probabilidad de chubascos en el interior de las islas de más relieve.



La cota de nieve estará en unos 700/900 metros en Pirineos y en la Cantábrica occidental. Posibles brumas matinales en el Guadalquivir y el Guadiana.



Temperaturas diurnas en aumento en gran parte de la península y en Canarias; en descenso en el área mediterránea. Nocturnas en descenso en general, con heladas en zonas montañosas y páramos de la mitad norte de la península.



Viento con predominio de componente norte en península y Baleares, con intervalos de noreste fuerte en el litoral gallego y Menorca, y del noroeste en Ampurdán y desembocadura del Ebro, con rachas muy fuertes; en el Estrecho y Alborán irá rolando a levante, con intervalos fuertes al final. En Canarias, flojos variables predominando la componente norte en islas orientales.

Predicción por comunidades autónomas:

- GALICIA: intervalos de nubes altas tendiendo a nuboso por la tarde y temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso siendo localmente notable en el interior de Lugo. Heladas débiles en zonas de montaña y viento flojo de componente este, con intervalos fuertes del este y nordeste en el litoral norte.



- PRINCIPADO DE ASTURIAS: poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes altas por la tarde y temperaturas mínimas en ligero descenso, siendo más acusado en la cordillera; máximas en ascenso, más acusado en el oeste y en la Cordillera. Heladas en cordillera y Picos. Viento del este en el litoral y flojo del este y sudeste en el interior.



- CANTABRIA: intervalos de nubes bajas, abriéndose claros por la tarde hasta quedar el cielo poco nuboso o despejado; no se descarta alguna lluvia débil y dispersa por la mañana en el tercio este.



Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero, y máximas sin cambios en el litoral y tercio este y en aumento ligero en el resto. Heladas débiles en la mitad sur, que serán dispersas en el extremo sureste. Viento flojo variable al principio, tendiendo pronto a noreste y este, y aumentando de intensidad en el litoral desde el oeste.



- PAÍS VASCO: nuboso de nubes bajas, abriéndose claros por la tarde hasta quedar el cielo poco nuboso o despejado. Lluvias débiles y chubascos dispersos durante la primera mitad del día, menos probables en el sur. Hay una baja probabilidad de que las precipitaciones sean puntualmente en forma de nieve por encima de 800-900 metros.



Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas sin cambios significativos; heladas débiles y dispersas en la mitad sur. En el litoral, viento de norte, tendiendo a flojo de noreste y este. En el interior, viento flojo variable, con predominio de la componente norte durante las horas centrales.



- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso con nubosidad baja en el noreste y Sistema Central al principio; en la segunda mitad del día intervalos de nubes altas y en el oeste además de medias.



Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios en el extremo noreste y en ascenso en el resto. Heladas débiles, generalizadas salvo en el suroeste y más intensas en zonas altas. Vientos del nordeste al este.



- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: en el cuadrante sureste, poco nuboso o despejado, y en el resto, intervalos de nubes bajas abriéndose claros por la tarde hasta quedar el cielo poco nuboso o despejado. Precipitaciones débiles y dispersas en zonas altas del Pirineo y del cuadrante noroeste durante la primera mitad del día. Cota de nieve en torno a 700-900 metros subiendo a 800-1000 metros.



Temperaturas mínimas en descenso ligero en la Ribera y en la Vertiente Cantábrica y sin cambios en el resto. Máximas en aumento ligero, excepto en Pirineos y cuadrante noroeste donde permanecerán sin cambios o descenderán ligeramente. Heladas débiles en el Pirineo y sierras del oeste.



Viento del norte y noroeste, en general flojo, con intervalos algo más intensos durante las horas centrales, especialmente en el cuadrante sureste.



- LA RIOJA: intervalos de nubes bajas, tendiendo en la segunda mitad del día a poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas sin cambios o en ascenso ligero; heladas en la sierra, débiles en general. Vientos del noroeste y norte.



- ARAGÓN: predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el Pirineo; no se descartan precipitaciones débiles a primeras horas en la divisoria, con cota de nieve en torno a 700-900 metros.



Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en la divisoria del Pirineo y en ascenso o ligero ascenso en el resto de la comunidad. Heladas en el Pirineo y la Ibérica, y viento del noroeste moderado en el valle del Ebro y Cinco Villas; variable flojo predominando la componente norte en el resto.



- CATALUÑA: cielo nuboso a primeras horas, con precipitaciones débiles en el Pirineo y chubascos ocasionalmente con tormenta en el nordeste y litoral central, tendiendo a cielo poco nuboso o despejado desde la mañana. Por la tarde habrá probabilidad de chubascos débiles en el interior nordeste. Cota de nieve bajando de 1.100 a 700-900 metros en el Pirineo por la mañana.



Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el nordeste y Pirineos, y en ascenso en el resto del territorio. Heladas en el Pirineo. En los extremos del litoral, viento del norte y noroeste moderado con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día; en el resto del litoral, viento del sureste flojo; en el resto, variable flojo con predominio de la componente sur.



- EXTREMADURA: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, y temperaturas mínimas en descenso ligero; máximas en ascenso en el sur y sin cambios en el norte. Vientos de noreste y este.



- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado, y temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Heladas débiles en la sierra, moderadas en las zonas más altas. Viento del noreste flojo.



- CASTILLA - LA MANCHA: poco nuboso o despejado, y temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento en el este y en el extremo sur; pocos cambios en el resto. Heladas débiles en Guadalajara y en zonas altas de Cuenca. Viento del norte y nordeste flojo.



- COMUNIDAD VALENCIANA: en Castellón, cielo poco nuboso o despejado; en el resto de la comunidad, intervalos nubosos por la mañana con probabilidad de chubascos débiles en zonas interiores de Alicante, tendiendo a cielo poco nuboso o despejado por la tarde.



Temperaturas en descenso, más pronunciado para las máximas en los litorales. En Castellón, viento del noroeste moderado con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día; en el resto, viento variable flojo tendiendo a componente este, con intervalos de este moderado en el litoral sur.



- REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso. Vientos variables flojos, tendiendo de madrugada a levante, más intensos en el litoral.



ISLAS BALEARES: cielo nuboso, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta durante la madrugada, tendiendo por la tarde a predominar el cielo poco nuboso. Temperaturas en descenso y viento del norte y nordeste con algún intervalo de fuerte.



ANDALUCÍA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas matinales en el litoral atlántico, Valle del Guadalquivir y tercio oriental, aumentando a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el tercio oriental.



En la vertiente mediterránea, mínimas sin cambios y máximas en descenso; en el resto, mínimas en descenso y máximas en ascenso. Vientos variables flojos, tendiendo a levante por la mañana, con rachas fuertes en la vertiente mediterránea; poniente en el Estrecho, girando por la tarde a levante y aumentando a fuerte.



CANARIAS: predominio de cielos poco nubosos con algún intervalo matinal de nubes bajas y tendiendo a intervalos de nubes medias y altas en las islas occidentales por la tarde.



Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en medianías. Viento del nordeste disminuyendo a flojo variable en las islas occidentales durante la segunda mitad del día.