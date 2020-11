Pronóstico del tiempo en España: la previsión para el sábado 14 de noviembre

La aproximación de la tormenta tropical Theta producirá este sábado rachas fuertes de viento en Canarias y temporal, así como precipitaciones en el oeste de Galicia y cuadrante sudoeste y nieblas matinales extensas, más probables en la depresión del Ebro, en la cuenca del Duero, en el interior del extremo sureste peninsular y en la meseta sur.



Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el oeste de Galicia y en el cuadrante suroeste peninsular se prevé nubosidad abundante, con precipitaciones a lo largo del día, sin descartar alguna tormenta localmente fuerte. De forma más débil y dispersa pueden extenderse a otras zonas de la vertiente atlántica, al área mediterránea de Andalucía y al interior del noreste peninsular.



En Canarias aumentará la nubosidad por el oeste, con precipitaciones en La Palma, sin descartar que vayan acompañadas de tormentas y, de forma dispersa, en otras zonas de las islas occidentales.



Asimismo, en el norte de Baleares y en el extremo oriental de Cataluña pueden darse precipitaciones por la mañana. Mientras, en el resto del país habrá cielo nublado o con intervalos nubosos, excepto en el área cantábrica, donde únicamente se esperan algunas nubes altas.



Habrá nieblas matinales extensas en el valle del Ebro, en el norte de la cuenca del Duero, en el interior del extremo sureste peninsular, Huelva y Mallorca. Posibles calimas en Canarias a lo largo del día.



En la Península se registrará un aumento de las temperaturas nocturnas en la mitad sur y en Canarias subida de las diurnas en las islas orientales. Pocos cambios en el resto.



La aproximación de la tormenta tropical Theta dejará viento con rachas fuertes en Canarias, sobre todo en las medianías y en las zonas altas de las islas más occidentales. El viento soplará de componente sur en el tercio noroeste peninsular, con intervalos fuertes en el litoral gallego y en la isla de La Palma. En el resto del país será flojo.

Predicción por comunidades autónomas:

- GALICIA: cielo con intervalos nubosos en el litoral atlántico y poco nublado en el resto, con aumento de madrugada a cielo cubierto, excepto en el extremo noreste, donde predominarán los intervalos de nubes medias y altas. Lluvias y chubascos en el suroeste, que serán más frecuentes e intensos durante la segunda mitad del día, cuando pueden ir acompañados de tormentas. En el resto se producirán lluvias débiles y dispersas, que serán menos probables cuanto más al noreste de la comunidad autónoma. Habrá brumas y algún banco de niebla matinal en los valles del sureste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en descenso en el suroeste y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Viento de componente sur, flojo al principio en el interior y más intenso en el litoral, con intervalos fuertes entre Finisterre y Ortegal, que arreciará a partir del mediodía en el tercio norte con rachas muy fuertes.



- ASTURIAS: cielo poco nuboso, con incremento de los intervalos de nubes medias y altas, y cielo nublado en la cordillera, donde no se descarta alguna lluvia o chubasco disperso y ocasional. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero descenso en el tercio sur, en ligero ascenso en el litoral y sin cambios en el resto. Viento flojo de componente sur, más intenso en las zonas altas, que arreciará durante la tarde con rachas muy fuertes en el tercio occidental y en la cordillera.



- CANTABRIA: cielo nublado en el suroeste y poco nuboso o despejado en el resto, tanto por la mañana como al final del día. En el resto de la jornada se esperan intervalos de nubes medias y altas. Probabilidad baja de precipitaciones en Liébana. Temperaturas con cambios ligeros y predominio de los ascensos, salvo las máximas en el suroeste, que bajan. Viento de componentes sur y suroeste con alguna racha muy fuerte en las zonas altas del interior.



- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, más frecuentes por la mañana, y con nubes bajas en Álava al principio y al final del día, con brumas y bancos de niebla asociados. Temperaturas con cambios ligeros, algo más acusado el descenso de las máximas en el noreste. Viento flojo de componente sur que será más intenso en el litoral.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nublado o con intervalos nubosos, que aumentarán desde el sur a cielo cubierto. En el sureste se producirán precipitaciones que se pueden extender de forma más débil y dispersa al resto. Habrá brumas y nieblas matinales, que en el norte pueden ser más duraderas. Temperaturas mínimas en ascenso en el sur y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, y máximas en ascenso en la cuenca baja del Duero y con ligeros cambios en el resto. El viento soplará de dirección suroeste.



- NAVARRA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, temporalmente nublado. En el suroeste, cielo nublado con nubes bajas por la mañana y al final del día, con brumas y bancos de niebla asociados. Temperaturas sin cambios o con algún cambio ligero. Viento flojo de componentes sur y sureste con intervalos más intensos en el tercio norte y con algunas rachas muy fuertes en vertiente cantábrica.



- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con aumento a cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles. Habrá brumas y nieblas matinales en la Ribera del Ebro. Temperaturas sin cambios. Vientos de componentes sur y suroeste en la sierra y de dirección sureste en el valle.



- ARAGÓN: cielo con intervalos nubosos, más abundantes durante las horas centrales de la jornada, con precipitaciones débiles y dispersas. Habrá brumas y bancos de niebla matinales en las zonas bajas, sin descartar que sean localmente persistentes en el bajo Ebro y en el sur de Huesca. Temperaturas mínimas de la mitad sur en ascenso y el resto con pocos cambios. En la mitad norte, viento flojo de dirección sureste y en la mitad sur soplará flojo de componente sur.



- CATALUÑA: cielo poco nuboso con aumento a cielo nublado por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el litoral y en la franja más occidental por la tarde, que remitirá y tenderá a cielo poco nuboso al final de la jornada. Se producirán brumas y bancos de niebla matinales en el interior, sin descartar que sean localmente persistentes en la depresión de Lérida. Temperaturas sin cambios, con ligeros ascensos locales en las máximas. Viento variable flojo con tendencia a ser flojo de componente sur con intervalos moderados en el litoral norte.



- EXTREMADURA: cielo cubierto con precipitaciones que remitirán al final de la jornada. No se descartan las brumas y los bancos de niebla, sobre todo al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable, y máximas sin cambios, que pueden experimentar un descenso ligero en el sur y un ascenso ligero en el norte. Viento flojo de componente sur.



- COMUNIDAD DE MADRID: cielo cubierto sin descartar alguna lluvia débil y dispersa, sobre todo en el área de la sierra y en la primera mitad del día. Se irán formando brumas y bancos de niebla al final de la jornada. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo con predominio de la dirección suroeste.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo cubierto con lluvias que serán más frecuentes e intensas en la primera mitad del día en las provincias occidentales y durante la segunda mitad del día en el este y noreste. Habrá brumas y bancos de niebla a partir de la tarde en las provincias de Cuenca y Guadalajara. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en la mitad oeste, y máximas sin cambios o con cambios ligeros. Viento flojo con predominio de la componente sur.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas en el interior, que remitirá y tenderá a cielo poco nuboso al final del día. Habrá brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento variable flojo con predominio de la componente sur y con tendencia al final de la jornada a la componente oeste.



- MURCIA: cielo nublado sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el noroeste. Se producirán brumas y nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en descenso. Viento variable flojo con tendencia a ser flojo y de dirección suroeste en el litoral por la tarde.



- BALEARES: intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada en Menorca y en el norte de Mallorca. Habrá brumas matinales y no se descarta algún banco de niebla en Mallorca. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable.



- ANDALUCÍA: cielo nuboso o cubierto con chubascos, más probables e intensos en la mitad occidental; y poco probables en el extremo oriental, donde se esperan intervalos nubosos. Habrá brumas o nieblas matinales en el interior occidental. Temperaturas mínimas en ascenso, y máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento flojo de componente sur en el tercio occidental y variable flojo en el resto, con tendencia a componente oeste en el litoral mediterráneo a última hora del día.



- CANARIAS: cielo nublado con predominio de las nubes medias y altas y apertura de amplios claros al mediodía en las islas occidentales. Precipitaciones al oeste de La Palma durante la segunda mitad del día. Serán más frecuentes al final de la jornada, cuando no se descartan en las vertientes del oeste y del sur del resto de las islas occidentales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en las islas occidentales y en ascenso en las orientales, especialmente el de las máximas. En costas, viento de dirección sureste en las islas orientales y de dirección suroeste en las occidentales. En las medianías y en las zonas altas, viento del suroeste moderado a fuerte. Rachas muy fuertes en las cumbres y en las medianías altas de las islas occidentales, donde se pueden superar los 80 kilómetros por hora.