El tiempo: pronóstico para el martes 28 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes precipitaciones persistentes en el sur de la comunidad gallega y una subida de las temperaturas diurnas en todo el país, salvo en la zona cantábrica.



El cielo estará nuboso o cubierto con lluvias débiles en el Cantábrico oriental y en los Pirineos, donde mejorará claramente a partir de la mañana. En la vertiente atlántica y en el resto del Cantábrico estará nuboso o cubierto con chubascos débiles en general, poco probables en la meseta sur y en el norte de Andalucía.

Pronóstico del tiempo para el martes 28 de enero.



Habrá intervalos nubosos en el resto de la vertiente mediterránea, Baleares y en Canarias. La nieve sólo se espera en el área pirenaica y en cotas superiores a los 1.500 metros.



Las temperaturas subirán en todo el país, excepto en el Cantábrico, donde los valores térmicos bajarán o apenas cambiarán. Aparecerán heladas débiles en zonas altas de la cordillera Cantábrica, Pirineos y en montañas del este de Andalucía.



Predominarán los vientos de componente este, salvo en Canarias, donde serán de componente este, y serán flojos de dirección variable en Andalucía y en el Ebro.



Predicción por comunidades



- GALICIA: nuboso o cubierto, con predominio de nubes altas en la costa norte, lluvias en el sur por la mañana y alguna llovizna en el área de Estaca de Bares. Las precipitaciones se extenderán por la noche hacia el norte sin llegar a A Mariña y las mayores acumulaciones se esperan en el extremo suroeste de Orense. Temperaturas mínimas, que cambiarán poco en el sur, y bajarán en el norte, y máximas sin cambios en la costa y en ligero aumento en el interior. Viento de oeste y suroeste flojo, más intenso en el litoral norte, que girará por la noche a sur y suroeste flojo en toda la comunidad.



- ASTURIAS: cielo nuboso a primeras horas del día hasta abrirse grandes claros por la mañana, salvo en el suroeste, donde aumentará a partir de la tarde a nuboso o cubierto en toda la comunidad, con lluvias débiles en el suroeste y en el extremo oriental, sin que se descarten en el resto. Temperaturas mínimas en descenso, que será ligero o sin cambios en el extremo suroeste y en el tercio oriental. Temperaturas máximas con cambios ligeros. Viento de componente oeste en el litoral y en el tercio oeste, que amainará por la tarde a flojo variable, y flojo en el resto con predominio del sur.



- CANTABRIA: nuboso o cubierto. Lluvias débiles y dispersas. Temperaturas con pocos cambios, excepto las máximas en Cantabria del Ebro donde ascenderán. Viento de componente oeste en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el extremo sur. En el resto, flojo variable.



- PAÍS VASCO: nuboso o cubierto. Lluvias débiles y dispersas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo del oeste y suroeste, con tendencia a variable en el interior, e intervalos de moderado en el litoral.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, más frecuentes en la mitad norte, sobre todo en el noroeste. La cota de nieve estará por encima de los 1.800 o 2.000 metros. Temperaturas en ascenso. Vientos del suroeste.



- NAVARRA: cielo de nuboso a cubierto. Lluvias débiles dispersas. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable.



- LA RIOJA: de nuboso a cubierto con precipitaciones débiles, sobre todo en la Ibérica occidental, que serán dispersas y ocasionales en el resto. Cota de nieve por encima de los 1.800 o 2.000 metros. Temperaturas en ascenso. Vientos del suroeste en la Ibérica, y variables o del sureste flojos en el valle.



- ARAGÓN: cielo nuboso o cubierto en la Ibérica, y durante la primera mitad del día en el Pirineo. En el resto, intervalos nubosos, con tendencia a poco nuboso. Se esperan precipitaciones débiles en el sector occidental del Pirineo durante la primera mitad de la jornada, y no se descartan de forma dispersa en zonas occidentales de la Ibérica. Cota de nieve en torno a los 1.500/1.600 metros en el Pirineo y sobre los 1.800 metros en la Ibérica. Temperaturas en ascenso generalizado, que será notable para las mínimas en la Ibérica de Teruel. Heladas débiles en el Pirineo. En la mitad sur, viento del oeste y suroeste moderado, y en el resto variable flojo con predominio de la componente oeste.



- CATALUÑA: predominio de cielo nuboso en el tercio norte y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. Probables precipitaciones débiles por la mañana en el valle de Arán y no se descarta alguna lluvia dispersa en el Pirineo oriental a partir de la tarde. Cota de nieve en torno a los 1.500/1.600 metros. Bancos de niebla matinales en el norte de la depresión central. Temperaturas en ascenso generalizado. Heladas débiles en el Pirineo. Viento de componente oeste flojo, con intervalos de moderado, salvo en el noreste, donde será variable.



- EXTREMADURA: de nuboso a cubierto con precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día, sobre todo en el norte montañoso, y lluvias ocasionales en el resto. Temperaturas sin cambios. Vientos del sur y suroeste, flojos.



- MADRID: nuboso o cubierto con precipitaciones débiles en la sierra y baja probabilidad de alguna lluvia débil en el suroeste. Temperaturas en ascenso, que puede llegar a ser notable el de las mínimas en el centro y sureste. Viento flojo del suroeste.



- CASTILLA-LA MANCHA: nuboso o cubierto, excepto en Albacete, donde habrá intervalos nubosos. Es probable alguna precipitación débil en el tercio occidental de Toledo y en Ciudad Real, así como en Guadalajara y en la serranía de Cuenca. No se descartan en el resto, en forma de lluvia débil o llovizna. Temperaturas en ascenso, más marcado en las mínimas, que incluso puede ser notable. Viento flojo del oeste en Cuenca y Albacete, y del suroeste en el resto.



- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos en el interior, y poco nuboso o con intervalos de nubes altas en el resto. Temperaturas en ascenso generalizado, que será notable en el caso de las mínimas en zonas del interior. Viento del oeste moderado.



- MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas en general, e intervalos de nubes medias y altas en las sierras del interior. Temperaturas en ascenso, localmente notable para las mínimas en el noroeste. Vientos del noroeste en el Altiplano, y de componente oeste flojo en el resto, más intenso y del suroeste por la tarde en el litoral.



- BALEARES: predominio de poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso, localmente notable en las de la madrugada. Viento del suroeste, con intervalos de fuerte durante la madrugada.



- ANDALUCÍA: en la vertiente mediterránea, cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. En el resto, cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles en sierra Morena. Temperaturas en ascenso, localmente notable en las mínimas. Vientos de poniente en el litoral mediterráneo y en el Estrecho, y variables flojos en el resto.



- CANARIAS: poco nuboso o despejado, con algún intervalo durante las primeras horas del día en franjas litorales del norte y este de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Temperaturas en ascenso, más acusado en el interior. En costas, viento de noreste a este, de flojo a moderado. En medianías y en zonas altas, viento del sureste.