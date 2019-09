El tiempo: pronóstico para el miércoles 4 de septiembre

En el Cantábrico tenderá a aumentar la nubosidad a lo largo del día, con lluvias al final. En la Comunidad Valenciana, Murcia y extremo oriental de Andalucía se esperan intervalos nubosos y no se pueden descartar algunos chubascos o tormentas ocasionales y dispersas por la tarde, más probables en las sierras del sureste de Andalucía.



Intervalos nubosos en el norte de las islas Canarias y en el área del Estrecho. Poco nuboso o despejado en el resto del país.



Intervalos de viento fuerte del norte en el oeste de Galicia, de levante al principio en el Estrecho y del noroeste al final en el Ampurdán. Alisios en Canarias. En el resto, predominio de viento flojo variable que el final tiende a girar a norte y a aumentar, en general.

El tiempo: pronostico miércoles 4 de septiembre

Predicción por comunidades autónomas



- GALICIA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas de madrugada, aumentando a nuboso por la tarde en el norte. Lluvias débiles o moderadas en el extremo norte por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios, excepto en -Lugo donde descienden, y máximas en descenso, de forma notable en A Coruña. En el litoral, viento del norte y nordeste. En el interior, viento del nordeste en el norte y viento de componente norte flojo en el extremo sur.



- ASTURIAS: poco nuboso, aumentando por la tarde a nuboso o cubierto con lluvia débil o moderada, más probable a final de la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios, excepto en la mitad sur donde ascienden; máximas en descenso. Viento de componente norte en el litoral y viento flojo variable tendiendo a flojo de componente norte en el interior.



- CANTABRIA: poco nuboso o despejado aumentando a nuboso y a cubierto al final, cuando se esperan lluvias en el norte, menos probables hacia el sur. No se descartan brumas matinales, con más probabilidad en el este de la comunidad. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en descenso, ligero en el litoral. Viento flojo variable tendiendo a mediodía a norte y noroeste y arreciando al final en el litoral.



- PAÍS VASCO: poco nuboso o despejado aumentando a intervalos nubosos y a nuboso o cubierto al final. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales, más probables en el noroeste. Precipitaciones débiles al final del día en el extremo norte, disminuyendo la probabilidad hacia el sur. Temperaturas mínimas sin cambios o con ligeros ascensos y máximas en descenso ligero o sin cambios. Viento flojo variable tendiendo pronto a norte y noroeste y arreciando por la tarde en el litoral.



- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o despejado, aumentando en el norte montañoso y nordeste a nuboso sin descartar precipitaciones débiles ocasionales al final del día en la Cantábrica. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en el extremo norte y sin cambios o en ascenso ligero en el resto. Vientos del norte y noreste, más intensos en el nordeste durante la tarde.



- NAVARRA: poco nuboso o despejado aumentando por la tarde a intervalos nubosos en los extremos norte y oeste y a nuboso al final, cuando son probables precipitaciones débiles en la vertiente cantábrica. No se descartan brumas o bancos de niebla matinales en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte y noroeste y arreciando por la tarde.



- LA RIOJA: poco nuboso o despejado, aumentando en la segunda mitad del día a nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en descenso ligero o sin cambios. Vientos del norte y noroeste, intensificándose.



- ARAGÓN: poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas en la Ibérica y cubriéndose a últimas horas en la divisoria del Pirineo. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Viento variable flojo, entrando el cierzo por el alto valle del Ebro a últimas horas.



- CATALUÑA: poco nuboso o despejado, para cubrirse a últimas horas en el valle de Arán. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Viento variable flojo con brisas en el litoral.



- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en el sur. Temperaturas mínimas sin cambios o con cambios ligeros y máximas sin cambios. Vientos flojos variables al principio, fijándose del noroeste y aumentando durante la mañana.



- MADRID: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo, del noroeste en la Sierra, y variable con predominio del noreste en el resto, donde arreciará al final del día.



- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas de madrugada en Cuenca y Albacete sin descartarse brumas y bancos de niebla en las zonas de mayor relieve. Por la tarde intervalos de nubosidad de evolución en la mitad sureste. Temperaturas mínimas sin cambios significativos excepto en Guadalajara, este de la Serranía de Cuenca y Montes de Toledo donde aumentarán, y en el sur de Cuenca y este de Albacete donde descenderán. Máximas en ligero ascenso en la mitad norte de Albacete y sin cambios en el resto. En Albacete viento flojo variable con predominio de sureste y al final del día intervalos de mayor intensidad. En el resto, viento flojo variable con predominio de oeste y noroeste por la tarde, y al final del día arreciando y tendiendo a noreste en Guadalajara, norte de Cuenca y noreste de Toledo.



- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielos poco nubosos o despejados. En el interior, algunos intervalos de nubes matinales y nubosidad de evolución diurna por la tarde. No se descarta alguna tormenta aislada en el interior de la mitad norte. Temperaturas sin cambios importantes. Viento variable flojo tendiendo a componente este flojo.



- MURCIA: cielo con intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algunas precipitaciones aisladas en las sierras. Temperaturas con pocos cambios, o en descenso en el litoral. Vientos de componente este flojos.



- BALEARES: predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Vientos en general flojos y con brisas costeras.



- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el área del Estrecho y Melilla. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales que puede ir acompañado de tormentas, más probables en las sierras más meridionales. Temperaturas con pocos cambios. Vientos variables flojos con régimen de brisas en las costas. Levante en el Estrecho.



- CANARIAS: en el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos disminuyendo a poco nuboso durante las horas centrales del día; en Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso en general con algún intervalo nuboso a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste en las islas occidentales y de componente norte en las orientales.