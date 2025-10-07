John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, Nobel de Física 2025 por sus hallazgos sobre mecánica cuántica

El premio Nobel de Física 2025, que conceden la Real Academia de las Ciencias Sueca y el Comité del Nobel, recae en John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por sus hallazgos en el campo de la mecánica cuántica. El jurado destaca el descubrimiento de los túneles cuánticos y de la cuantización de la energía en un circuito eléctrico.

El año pasado, el Nobel recayó en John J. Hopfield y Geoffrey E. Hinton por "sus descubrimientos fundacionales y las invenciones que han permitido el 'machine learning' mediante redes neuronales artificiales'. El 'machine learning' basado en las redes neuronales artificiales "está revolucionando la ciencia de hoy en día, la ingeniería y la vida cotidiana", celebraba el jurado.

El premio Nobel en Medicina o Fisiología ha sido el primero en ser revelado el lunes 6 de octubre, y hoy le ha seguido el de Física. Mañana, miércoles 8, se conocerán a los ganadores del de Química, y seguirán por este orden los de Literatura el jueves, de la Paz el viernes, y de Economía el próximo lunes.