Raúl, el matemático español cuyas ecuaciones pueden valer un millón de dólares: "El dinero no es mi motivación"

A comienzos del año 2000, el Instituto Clay de Matemáticas en Cambridge planteó siete problemas matemáticos todavía por resolver que bautizó como 'Problemas del Milenio'. Como guinda, anunciaron una recompensa de un millón de dólares por cada solución exitosa. Hasta la fecha, solo se ha resuelto uno, la Conjetura de Poincaré, a manos del ruso Gregori Perelman. Fiel a su leyenda de ermitaño, rechazó tanto el reconocimiento como el dinero.

El matemático Raúl Alonso (Vigo, 1996), profesor en la Universidad de California en Santa Bárbara, también trabaja en resolver uno de los Problemas del Milenio, la Conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer. Al igual que a Perelman, la idea del millón de dólares no le quita el sueño, pero su carrera como joven investigador ya ha sido reconocida con uno de los seis Premios Vicent Caselles que conceden cada año la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y la Fundación BBVA.

"El Premio Vicent Caselles es un gran honor, y un impulso para seguir adelante con mi investigación", cuenta Alonso a EL ESPAÑOL. Graduado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en Matemáticas e Ingeniería Física, Premio Nacional de Fin de Carrera, y doctorado en la Universidad de Princeton, su trabajo se centra en la teoría algebraica de números: los problemas en torno a los números enteros y los racionales, que resultan de dividir dos números enteros.

¿Estudiar matemáticas e ingeniería física a la vez es un modo de abarcarlo todo, la teoría pero también la aplicación práctica?

Cuando hacía bachillerato me gustaban tanto las matemáticas como la física, y en aquella época se estaban poniendo de moda los dobles grados. Me interesaba desde el primer momento la investigación teórica en matemáticas, pero también me despiertan curiosidad ciertas aplicaciones. Decidí finalmente matricularme en el doble grado de matemáticas y ingeniería física, pero me he especializado sobre todo en la teoría.

¿Qué le llevó a investigar algo tan llamativo como uno de los Problemas del Milenio, la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer?

Bueno, es uno de los problemas más famosos para mi especialización, la teoría algebraica de números. Cuando estaba haciendo el grado en la UPC había un grupo de teoría de números, y así es como empecé a interesarme. Finalmente decidí hacer el doctorado sobre esta materia, ocupándome en concreto de cuestiones relacionadas con esta conjetura.

El famoso premio del millón de dólares por resolverla, tan llamativo: ¿es una manera de visibilizar la investigación en matemáticas, o cae en la frivolización?

Bueno, no es mi motivación, no hago mi investigación pensando en los premios. En realidad, cuando trabajas en una conjetura tan general y tan difícil, no aspiras realmente a demostrarla. Lo que pretendes simplemente es aportar un poco de comprensión o conocimiento en torno a ella.

¿Qué hace a la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer tan relevante como para ser considerada un Problema del Milenio?

Es una conjetura muy, muy curiosa. Trata sobre las curvas elípticas, que son objetos que nos interesan mucho en teoría de números porque tienen propiedades muy interesantes y muy ricas. Esa curva va a tener una cantidad de 'puntos racionales' que podemos definir mediante ciertas propiedades algebraicas. La conjetura nos dice que esta medida va a coincidir con otra cantidad, lo que llamamos el 'rango analítico', que se define con técnicas completamente diferentes. Tratar de comprender qué hay detrás de la relación entre dos invariantes tan diferentes es muy interesante.

Llegados a este punto, los periodistas tendemos a preguntar algo que suele hastiar a los matemáticos: "¿Esto para qué sirve?"

En matemáticas hay de todo, los que se ocupan de aspectos más aplicados y los que nos ocupamos de aspectos más teóricos. No me preocupan tanto las aplicaciones prácticas. Obviamente, me encantaría que dieran lugar a aplicaciones en el futuro, pero no es lo que motiva mi investigación.

Raúl Alonso Rodríguez, Premio Vicent Caselles de Matemáticas 2025. Fundación BBVA

¿Ha tenido la impresión de que en España se enseñan bien las matemáticas, en especial tras la experiencia en Estados Unidos?

En mi opinión, la enseñanza de las matemáticas a nivel universitario en España no tiene nada que envidiarle a la manera en la que se explican en Estados Unidos. De hecho, me atrevería a decir que el nivel medio de un alumno de matemáticas español de grado es probablemente superior a un estadounidense.

¿Por qué el informe PISA refleja entonces que el nivel académico en matemáticas tiende a ser mediocre en España?

Si pensamos en las matemáticas en Secundaria, seguramente se puede mejorar la manera en la que se explican. Tengo la sensación de que muchas veces se presentan como un conjunto de recetas para resolver un determinado tipo de problemas, en vez de poner más énfasis en explicar a razonar matemáticamente.

Los matemáticos a menudo hablan de la satisfacción y la belleza que encuentran en la resolución de problemas. ¿Por qué las 'mates' siguen dando tanto miedo al alumnado?

Es cierto, seguramente se podría motivar más el interés por el razonamiento matemático en la enseñanza primaria y secundaria. No solo para aprender a realizar determinados tipos de cuentas, sino a resolver problemas por sí mismos. En mi caso diría que tuve suerte con algunos profesores particularmente buenos en ese sentido. Y en bachillerato participé en algunas olimpiadas matemáticas que ponían más énfasis en ese aspecto 'bonito' de la asignatura.

¿Está España a la altura de las principales potencias académicas en investigación matemática?

No, no creo que estemos a la altura de las grandes potencias académicas. En Europa, Francia tiene mucha tradición de investigación matemática, al igual que Alemania, Países Bajos y Suiza. En Estados Unidos, obviamente, también se hace muy buena investigación. España ha mejorado en los últimos años, pero todavía nos queda camino por recorrer, sobre todo en términos de financiación.

¿Qué necesitan los jóvenes investigadores españoles para poder regresar a casa y cumplir sus objetivos académicos en nuestro país?

Fundamentalmente, unas condiciones laborales menos precarias. La seguridad en cuanto a los contratos sería un factor importante, porque la estabilización en la carrera investigadora tiende a llegar bastante tarde. Y más allá de la inestabilidad, las condiciones salariales en España se podrían mejorar un poco más.

El matemático Raúl Alonso Rodríguez. Fundación BBVA

La característica de universidades como Princeton es la inversión que recibe de empresas tecnológicas, que la consideran un 'vivero' de ideas que podrían tener aplicación.

Sí, yo creo que es saludable que exista este movimiento entre distintos ámbitos de aplicación de las matemáticas. Es positivo que haya mucha demanda de matemáticos en distintos sectores. Es cierto que hay muchas empresas privadas haciendo grandes inversiones, probablemente más enfocadas en las aplicaciones directas. Pero a lo largo de la historia tenemos múltiples ejemplos de investigaciones que originalmente tenían un interés puramente teórico, y acabaron siendo fundamentales para los desarrollos tecnológicos.

¿Hay una mayor mentalidad en EEUU para asumir riesgos e invertir en proyectos prometedores?

Bueno, yo diría que en España los profesores universitarios tienen bastante libertad para investigar los temas que consideran más interesantes. En Estados Unidos, lo que hay sobre todo es más dinero. No creo que se trate de un problema de mentalidad.

Como sociedad, ¿tenemos un problema de 'anumerismo'? ¿Nos cuesta entender qué dicen realmente los números, y eso nos perjudica?

Es algo que desde luego se podría mejorar, y creo que saber interpretar los datos correctamente es importante para la sociedad actual. Estamos rodeados de datos, gráficas y porcentajes, y es importante interpretarlos para tomar decisiones. Estaría bien que las matemáticas se considerasen también cultura general, que todo el mundo aspirase a tener unos mínimos conocimientos.

¿Deberíamos forzarnos a calcular de cabeza de vez en cuando, aunque solo sea por los beneficios cognitivos que reporta?

La verdad es que yo ya hago bastante ejercicio de cálculo por mi trabajo, y cuando tengo tiempo libre prefiero hacer otras actividades como leer. Pero algo que me va bien para ejercitar la mente es pensar en problemas de matemáticas 'facilitos' y básicos. Hay muchas páginas en las que se pueden encontrar problemas sencillos que se pueden resolver con conocimientos básicos de matemáticas, y me parecen una excelente manera de ejercitar el razonamiento matemático.