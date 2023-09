El informe 'OVNI' de la NASA concluye que los fenómenos aéreos existen pero no puede explicarlos

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha creado el cargo de director de investigación de 'Fenómenos Aéreos No Identificados' -los conocidos hasta la fecha como OVNIs- tras estudiar las conclusiones de un informe independiente sobre los avistamientos. El papel de esta nueva figura será el de "centralizar las comunicaciones, los recursos y las capacidades analíticas" con objetivo de establecer una base de datos rigurosa y transparente. El informe aclara, en cualquier caso, que no hay indicios de que se trate de naves extraterrestres.

"Pese a los múltiples relatos de avistamientos, la falta observaciones detalladas, revisadas y consistentes implican que no tenemos en estos momentos el volumen de datos necesarios como para llegar a conclusiones definitivas y científicas sobre los 'Fenómenos Aéreos No Identificados'", recoge el informe. Entre los avistamientos citados están las grabaciones de aviones de combate divulgadas por el Pentágono que siguieron a artefactos con una velocidad y maniobrabilidad por encima de lo que permitiría la tecnología actual.

La decisión ha sido comunicada en una presentación a cargo de Bill Nelson, el administrador jefe de la NASA; Nicola Fox, adjunto al administrador en el Directorio de Misiones Científicas; Dan Evans, adjunto delegado al administrador para la Investigación; y el astrofísico David Spergel, presidente de la Simons Foundation y líder del equipo independiente de estudios de UAP.

[Quién es David Grusch: el polémico exmilitar que afirma que EEUU guarda restos de OVNIs y aliens]

"La observación de objetos en nuestros cielos que no pueden identificarse como globos aerostáticos, aeronaves o fenómenos naturales se ha producido en todo el mundo, y sin embargo hay muy pocas observaciones de buena calidad. La naturaleza de la ciencia es explorar lo desconocido, y los datos son el idioma con el que los científicos disciernen los secretos del universo", ha pronunciado Nelson, citando el informe. "La flota de observatorios por satélite de la NASA debería dar apoyo a la hora de determinar las condiciones ambientales que coinciden con los UAP".

Desde 2021, los 'Objetos Voladores No Identificados' (OVNIs) reciben oficialmente el nombre de 'Fenómenos Aéreos No Identificados' (UAP por sus siglas en inglés). El cambio se realizó en un esfuerzo de transparencia por parte del Pentágono, que empezó ese mismo año a publicar la información que posee sobre estos casos. Oficialmente se tiene constancia de miles de avistamientos anuales solo en Estados Unidos para los que no hay explicación.

Hace un año, la agencia espacial seleccionó a 16 expertos independientes para recopilar toda la información disponible y preparar el informe que ahora se presenta. Los datos han sido seleccionados de entre los que disponen las entidades gubernamentales civiles, empresas privadas y otras fuentes de interés. Aunque desde la NASA ya han reconocido —para decepción de los ufólogos más incondicionales— que no se ha utilizado información clasificada.

La NASA define como "fenómeno aéreo inexplicable" a todas las observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como artefactos de origen natural o humano, y que estarían poniendo en peligro la navegación aérea. El estudio se alinea así con uno de los objetivos de la agencia: trazar una 'hoja de ruta' para sistematizar la observación de los UAP, compartir la información de forma transparente y garantizar la seguridad.

La rueda de prensa de la NASA tiene lugar en un momento de gran efervescencia para los amantes de la ufología. Este verano, el Congreso de EEUU acogió una comisión en la que David Grusch, un exmilitar asignado precisamente al estudio de los UAP, llegó a declarar que el Pentágono conserva naves extraterrestres y restos de "sus pilotos", aunque aclaraba que él no había llegado a ver con sus ojos nada de eso. La víspera de esta conferencia, ufólogos presentaron en la Cámara de los Diputados de México unas 'momias extraterrestres' que, a todas luces, son una burda falsificación.

