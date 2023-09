La polémica opinión de Iker Jiménez sobre los 'extraterrestres' de Perú: "Ídolos para engañar"

A Iker Jiménez el último gran hallazgo que podría estar relacionado con el mundo extraterrestre le parece un fraude que no merece, al menos por el momento, que le dedique más tiempo que los cinco minutos que dura el vídeo en el que ha abordado el tema desde sus redes sociales. Una reflexión que no ha dejado a nadie indiferente: a sus fieles seguidores les ha parecido un ejercicio de honestidad necesario y a sus críticos una forma de obviar la investigación que se está realizando. Unos y otros lo han puesto en la palestra.

El descubrimiento, que ha sido realizado en Perú y presentado en México, ha mostrado varios cadáveres de seres que no serían procedentes de nuestro planeta ni tampoco de la evolución humana, sino extraterrestres. El periodista y ufólogo Jaime Maussan halló estos cuerpos entre las localidades peruanas de Palpa y Nazca y los ha presentado en la Cámara de los Diputados de México, en un evento que ha generado expectación en todo el mundo. Los seres son "reales, aunque no humanos" y tendrían más de mil años de antigüedad, llegando momificados a nuestros días.

Asegurando Jiménez que muchos le estaban pidiendo una opinión personal sobre el asunto, remitió a sus seguidores a un comentario sobre momias que formuló hace algunos años, afirmando que mantiene que se trata de un fraude "al nivel de las sirenas del siglo XIX". Sostiene el comunicador que "no tengo nada contra ningún investigador", pero defiende que él ha rodado mucho en esas zonas de Perú y conoce el funcionamiento de este entramado: "He desenterrado y he conocido a huaqueros, y lo que hacen los ladrones de tumbas, he estado con ellos en la noche", ha dicho.

"Es orfebrería popular"

Dejando claro que tiene una opinión "formada" por su experiencia allí, argumenta que en la zona se utilizan partes de animales para crear seres y que este hallazgo respondería al deseo de desacreditar el fenómeno extraterrestre mientras se espera por las conclusiones de la investigación de la NASA. "Claro que el ADN no es humano, ¿cómo lo verás de un humano si hay piezas no humanas? Pero no extraterrestres precisamente, sino de otros animales. Venga, por favor, esos dedos alargados y de piezas diversas...", ha añadido en tono burlón.

Mi opinión sobre las Momias ET presentadas en México. pic.twitter.com/TgxrUXmlHh — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 13, 2023

"Aquí cualquiera, si es cuestión de fe, puede creer lo que quiera; pero son ídolos para engañar a mentes más o menos interesadas en el tema y siempre ha sido así", sostiene Iker Jiménez, reiterando que "no creo que el enigma ovni se desvele por piezas concretas que no sean un elemento o sustancia no conocida". Con todo, concluye que "si tuviera elementos de que es un misterio real, claro que lo diría, pero es que es algo... Os diría que es casi como orfebrería popular (...). Hay un momento en que el artesano, el huaquero, da el material que pide el especialista que viene de fuera", denuncia.

Jiménez dice sentirlo si ofende a alguien con sus palabras, pero "es así", finaliza, dejando tras de sí un reguero de opiniones encontradas al respecto. Por un lado, sus incondicionales le han agradecido la "honestidad" con la que ha abordado lo que él entiende como un "fraude", mientras que otros le reclaman que ahonde más en el tema e incluso le acusan de no haberse informado lo suficiente antes de hacer una reflexión como la suya:

Gracias por la aclaración! Es un lujo que, lejos de alimentar los misterios sean cuales sean, informes con total transparencia y sabiduría, y separes el grano de la paja. Lo fácil hubiera sido decir…”indagaremos sobre el tema” , pero no te gusta lo fácil. Grande Iker. — Samuel Juarez (@SJuarezphoto) September 13, 2023

Pues a mí no me convence está opinión. Esperaba algo más. — El3n♈ (@verd3elen) September 13, 2023

Muchas gracias por arrojar un poco de luz sobre estos temas tan controvertidos. — Marcos DK 🔮🧙‍♂️ (@MarcoS3DK) September 13, 2023

Eres un fraude Iker y me das mucha pena. Estas celoso por que no lo descubriste tu!! Das pena — ManoloTrk 👽👽🛸 🟥🟨🟪 (@GaryCooper_pepe) September 13, 2023

Iker! Que no son las minimomias esas que dices! 🤦‍♂️



Joder me siento otra vez como cuando discutías con los medicos "negacionistas" sobre el Covid durante sus primeros días — Alberto M. Rubio (@AlbertoMR3) September 13, 2023

Pero están poniendo demasiadas pruebas encima de la mesa como para ser un engaño…

Muchas molestias se están tomando para crear este espectáculo…



Algo no me cuadra.



Porque te juegas tan tajantemente Iker? No vas si quiera a revisar esos “estudios” ni vas a contrastar las… — Piedrita (@FRANLOPEZMORENO) September 13, 2023

Pues aunque probablemente sea la teoría del tren que descarrila, creo que merecería la pena que le dedicaras a esto un Estirpe de los libres @navedelmisterio, sobre todo para arrojar más luz a mucha gente que estos 5min no los van a ver. Un saludo! — SAC 🕹️ Retrolocatis (@RINCONMAQUINITA) September 13, 2023

Gracias por la aclaración, la verdad que últimamente solo me fio de ti y tu equipo, el resto es todo una cortina de humo… — Viva España (@xico_el_rey) September 13, 2023

Ya pero no entiendo como tu opinión puede valer lo mismo que un estudio de ADN. Explícanos eso. — Mako (@nycta2026) September 14, 2023

Pero hay científicos avalando esas momias ¿se van a prestar a eso? ¿Para qué? — Luis Albiñana (@LAlbinana82) September 13, 2023

Una de cal y otra de arena.

Sigue los temas que te interesan