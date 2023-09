La épica broma a una novia tapiándole la puerta horas antes de su boda en Cuenca: "Son señales"

Si esto fuese Hollywood, sabríamos que la gente es capaz de todo para evitar la boda de sus mejores amigos. En el caso de Julia Roberts, por ejemplo, vimos cómo llegó a falsificar documentos para malmeter entre su amigo y su prometida, urdiendo además todo tipo de fechorías para deslegitimar a la pobre Cameron Diaz, enamorada hasta las trancas. En este caso que nos ocupa, no han querido deshacer el compromiso, pero sí ponérselo difícil a su amiga para salir vestida de blanco de casa tapiándole la puerta de entrada.

La chanza la han relatado en dos vídeos que acumulan más de 18 millones de reproducciones en TikTok entre ambos, enseñando cómo han ido a la casa la noche antes del enlace y cómo descubría la novia lo que habían hecho, pillándolos con las manos en la masilla. El lugar de los hechos es el pueblo de Villamayor de Santiago, en Cuenca, donde todavía perviven estas bromas épicas que por razones obvias no se pueden hacer igual en entornos urbanos.

El joven Rubén Donoso es quien ha compartido los documentos, que superan los 4.000 comentarios. "Tu amiga se casa y la noche anterior pasa esto delante de su casa", empiezan dando contexto al vídeo mientras se ve un despliegue digno de un equipo de reformas, únicamente limitado por la máxima de hacer el menor ruido posible para que no despertar a la amiga antes de tiempo. Así, con mucho sigilo y sin renunciar al pitillo en ristre, los amigos empiezan a colocar los ladrillos en la puerta hasta dejarla tapiada a la mitad:

Pero el sueño de una novia el día antes de su boda no es el más profundo, así que en torno a las cinco de la madrugada ella se despertó y fue a comprobar qué estaba pasando fuera. Sus amigos se escondieron para ver su reacción y grabarla, aunque fuera a distancia, al tiempo que ella abría y se encontraba con el petate de preboda que le habían dejado. "Pero seréis... La madre que os parió, que me habéis fundido el timbre y tapiado la puerta", les escribiría en el chat, como se puede ver en el segundo vídeo:

La muchacha logró derribar sin esfuerzo la pared de ladrillo, que todavía tenía el cemento fresco y no había pegado, tomándose con mucho humor la broma, puesto que todos ellos acudieron igualmente a la boda y, por lo que han mostrado, lo han dado todo en la pista. Como decíamos, han sido muchos los usuarios que han comentado la jugada: "A mí me hacen y mi reacción es aleatoria, lo mismo me enfado y grito que me río o lloro", ha escrito una chica.

"El verdadero 'amiga, date cuenta'", "os portasteis bien, tuvisteis cuidado con los laterales y todo, sois buenos", "típicas bromas de pueblos a los novios, ¡me encantan! Que no se pierdan las viejas costumbres", "el albañil con el cigarrillo en la boca es auténtico, nada de marca blanca" y "yo solo diría que si tus amigos hacen eso es que algo saben, son señales del destino" han sido otros de los comentarios que se han podido leer.

