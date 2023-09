El polémico anuncio electoral "machista" de un candidato en Colombia: "Aquí estaría cancelado"

Mientras en España un hombre ha sido detenido por tocarle el trasero a una reportera mientras hacía su trabajo durante un directo para Cuatro, en Colombia hay políticos que creen que aparecer junto a dos señoritas en ropa interior es una buena idea para captar votos. El artífice de esta poco afortunada campaña es Roger Suárez, candidato demócrata a la Alcaldía de Plato, en el departamento de Magdalena, una localidad con algo más de 66.000 habitantes situada al norte del país.

Colombia celebrará sus elecciones regionales el próximo 29 de octubre, un proceso electoral en el que están llamados a elegir gobernadores, diputados en las Asambleas Departamentales, alcaldes y concejales. Suárez se presenta por el Partido Demócrata Colombiano y ha querido mostrarse en su campaña como un líder que no se corromperá al llegar al poder, haciendo un par de anuncios controvertidos que están dejando un reguero de críticas y se han hecho virales gracias a las redes sociales.

El más polémico y difundido dura menos de 20 segundos, pero cuenta con miles de reproducciones. El candidato aparece detrás de los traseros de dos mujeres, a las que no se ve ninguna otra parte del cuerpo. Ellas hacen twerking bailando al ritmo de la música, mientras él permanece sentado en una silla. Finalmente, las toca para apartarlas y abrirse paso antes de dar el mensaje: "Todo el que llega a la Alcaldía llega a degenerarse. Yo no estoy para eso: viejo sí, terco, no", asegura.

Aspirante a Alcalde del departamento de Magdalena en Colombia, Roger Suárez, es criticado por este vídeo publicitario de su campaña.



¿Qué dicen ustedes? pic.twitter.com/RygllY3u20 — Euric Santi 🧎🏽‍♂️ (@EuricSanti) September 11, 2023

"Machista", que fomenta la "cosificación de las mujeres" o "sexista" han sido algunos de los calificativos que le han adjudicado al spot electoral de Roger Suárez, cosechando las críticas de otros líderes políticos en la región al considerar inaceptable un contenido que "denigra la integridad" de las féminas. Las organizaciones feministas han expresado su rechazo y han pedido que se tomen medidas, pero el candidato parece hacer hecho caso omiso.

En su perfil de Facebook todavía se puede ver el vídeo y ha asegurado al diario El Colombiano que está recibiendo "muy buenos comentarios". Afirma que sus votantes están siendo receptivos con la campaña, diciendo en el mismo medio que en Plato "hay una problemática al no darle el valor adecuado a las mujeres", y sosteniendo que ellas "deben acostarse con los funcionarios para poder acceder a un cargo público y yo quiero acabar con eso".

Insiste el candidato en que "nuestra comunidad también sufre la prostitución infantil con niñas desde los 15 años" y quita hierro al asunto defendiendo que sus vídeos son innovadores. "A la mayoría de gente le simpatiza mi forma de hacer política", ha añadido Suárez, reconociendo que "otras personas lo han tomado por un lado negativo". En todo caso, en España la mayoría de los tuiteros que lo han comentado han preferido usar el sarcasmo para calificarlo:

Existen muchas maneras de expresar una opinión, y tuvo que elegir la más negativa. — Felipe G. Ventura Aquino (@felipeventura17) September 11, 2023

Muy original, conseguirá muchos votos 😂🤣 — Manuel Abreu Ortiz (@IngAbreuOrtiz) September 12, 2023

El rey del marketing🤣🤣🤣 — David  (@TorryCop) September 11, 2023

En España ya estaría canceladisimo. — The Boss (@TheBossCrypto) September 11, 2023

Es un sketch de la hora chanante — Toñin🅧 (@Tonin_eth) September 11, 2023

“La gente degenera, yo no estoy para eso”, dijo el viejo alcalde, mientras apartaba a las señoritas poniendo la mano en sus glúteos. — White (@WhiteTrader_) September 11, 2023

Pero, como decíamos, las producciones de su equipo de campaña no se quedan ahí y Roger Suárez ha protagonizado un segundo vídeo en el que aborda el tema de las drogas. En este se puede ver a un hombre preparando varias dosis de cocaína para su consumo y el candidato aparece a tiempo de ponerse en su camino:

Sigue en el top 3 pic.twitter.com/njDIfUNFDf — Alfonso Osorio Páez (@AlfonsOsorioP) September 11, 2023

En todo caso, como recoge el mismo medio colombiano, el Partido Demócrata Colombiano ha roto una lanza en favor de sus candidatos, de los que dicen que conocen las necesidades de cada región, pero evitando entrar a juzgar la polémica campaña de Suárez.

