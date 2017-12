Siete inocentadas perpetradas por científicos que han pasado a la Historia

"La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar" - pronunció el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, y un reciente estudio le daba la razón de un modo particular: a mayor cociente intelectual, mayor afición al humor negro. No es de extrañar por tanto que las mejores mentes del planeta disfruten como niños cuando pueden aprovechar la ocasión que ofrece la tradición para tomarle el pelo a la humanidad.

Para acomodarse al calendario internacional de publicaciones científicas, sin embargo, estas bromas tienden a ocurrir en April's Fools, el primero de abril, la fecha anglosajona en la que esta práctica es lícita. Pero nuestra anomalía de celebrar los Santos Inocentes ha dado lugar a que travesuras originadas en España prendieran a nivel global entre una audiencia conectada a través de las redes sociales y cogida por completo de improviso.

1- El CERN descubre que la Fuerza existe

El Centro Europeo de Física de Partículas (CERN), hogar del Colisionador de Hadrones, se volcaba el 1 de abril de 2015 en anunciar "hallazgos fundamentales de la estructura del universo" que confirman la existencia de "la Fuerza". La nota del prensa distribuía incluso fotografías de los físicos de partículas poniendo a prueba sus recientes poderes Jedi.

El centro también se sacaba de la manga a portavoces igualmente inspirados en el universo de Star Wars. Así, "un diminuto portavoz verde del laboratorio" declaraba que "Muy impactante el resultado es". El físico teórico de la Universidad de Mos Eisley (Tatooine), Ben Kenobi, firmaba una declaración con un toque de George Lucas: "La Fuerza es lo que otorga a una partícula física sus poderes. (...) Es un campo de energía creado por todas las cosas vivas. Nos rodea y atraviesa, une a toda la galaxia". Otro investigador, Dave Vader, se declaraba "poco impresionado".

Un físico colisionando hadrones con el poder de la fuerza. CERN.

2- Los árboles de espaguetis de la BBC

El 'bulo de los árboles de espaguetis' se remonta al 1 de abril de 1957, cuando el programa Panorama de la televisión nacional británica emitió un segmento de tres minutos sobre la tradicional cosecha del árbol de pasta en el cantón del Tesino, en el sur de Suiza. Este plato no estaba popularizado como alimento fuera de Italia por aquél entonces, y numerosos televidentes llamaron para pedir información sobre cómo cultivar uno de estos árboles en su huerto.

Concretamente, ocho millones de personas vieron la broma cuando había solo siete milliones de televisores en los hogares de Reino Unido. La confusión vino acrecentada por el hecho de que los consumidores ya compraban los espaguetis con tomate enlatados como cualquier otra conserva. La BBC siguió con la broma recomendando plantar un puñado en la propia lata "a ver qué pasa". La CCN declaró esta broma como "la mayor que una cadena seria haya gastado nunca".

3- Los dragones se extinguieron, pero volverán

El mismo día del anuncio Jedi del CERN, la revista Nature subía la apuesta con un artículo que "probaba" la existencia histórica de los dragones. Todo partía del hallazgo en la Universidad de Oxford de un documento atribuido al monje Godfrey de Exmouth según el cual "los dragones han sido durante milenios un azote periódico de las civilizaciones".

Los investigadores determinaban que la Edad Media fue un "paraíso" para los dragones por sus temperaturas inusualmente cálidas y la abundancia de caballeros, su presa natural. Por tanto, el cambio climático amenazaba con traerlos de vuelta. "Los efectos antropogénicos en el clima podría estar preparando el terreno para un nuevo resurgir de estas bestias".

Juego de Tronos sería, esencialmente, un documental.

4- El traje espacial para vacas

La sección Foto astronómica del día es una de las más populares entre los contenidos que publica la NASA online. Quienes la visitaron el 1 de abril de 2015 contemplaron el prototipo de traje espacial bovino. "Finalmente, a partir de modelos computerizados y más de una docena de medianoches ordeñando, nuestros ingenieros han diseñado, construido y probado el nuevo Módulo de Pasto Lunar".

Gasta la broma, la agencia, siempre didáctica, explicaba que no había planes de poner vacas en órbita. "Por una razón, por que suelen ser animales grandes cuyo lanzamiento no es ni sencillo ni barato. Por muy amistosas que sean las vacas, no se comparan con los rovers mecanizados para la exploración espacial". Lo que mostraban era una escultura ingeniosamente bautizada como Mooooonwalk.

El casco ofrece visibilidad óptima para mirar pasar los transbordadores.

5- Stonehenge fue un montaje

Esta broma tiene firma española, pero rebasó fronteras de forma fulgurante. La preparó el periodista científico y divulgador Antonio Martínez Ron en su blog Fogonazos a fuego lento. Usó fotografías reales de una restauración histórica del famoso recinto monumental del neolítico, les añadió el logo de National Geographic y anunció el Día de los Inocentes como un adelanto que la célebre revista "destapaba el fraude de Stonehenge".

Para dar verosimilitud, el autor usó a personajes reales en su relato, fabricó una portada falsa de El País haciéndose eco de la revelación y enlazó a la web de National Geographic, presuntamente caída por la masiva afluencia de tráfico. Y funcionó, tanto que saltó a los medios, a Menéame y a Reddit, forzando finalmente a la revista original a publicar un desmentido. El mismo día Martínez Ron actualizaba para explicar cómo, efectivamente, la había liado parda.

Casi cualquier cosa cuela si se la atribuyes a National Geographic.

6- El mundo acaba mañana a las tres

El 31 de marzo de 1940, los oyentes de la estación de radio KYM de Filadelfia pudieron escuchar este escalofriante mensaje: "Sus peores temores sobre el fin del mundo han sido confirmados por los astrónomos del Instituto Franklin de Filadelfia. Los científicos han predicho que el mundo acabará mañana a las tres de la tarde, hora de la Costa Este. Esto no es una broma del primero de Abril. La confirmación puede darla Wagner Schlesinger, director del Fels Planetarium de esta ciudad".

Naturalmente la institución fue acribillada a llamadas pidiendo corroborar una información de la que no sabían nada. La explicación llegó después: William Castellini, agente de prensa del Franklin Institute, estaba escuchando el programa de radio en el que mencionaron la emisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Y no se le ocurrió otra cosa que llamar y dictar el alarmante mensaje para promocionar una conferencia que iba a tener lugar en el Planetario.

La prehistoria de las campaña virales.

7- La NASA admite que la Tierra es plana

El último nos llega del portal de referencia www.sondasespaciales.com y es notorio por anticiparse a la fiebre terraplanista que brotaría de improviso durante el año 2017. La publicación científica española incidía también en las creencias anticientíficas del recientemente electo presidente Donald Trump para escenificar una rueda de prensa en la que el mandatario declaraba disuelta la NASA por sus embustes.

"Daré a los farsantes de la NASA una hora desde este momento para que entreguen las claves de licencia de Photoshop" - declaraba presuntamente el mandatario. Aunque el verdadero toque de genio era la exhibición de las sartenes incautadas por el FBI y que presuntamente habría servido a la agencia para simular falsas fotografías de las lunas de Júpiter.